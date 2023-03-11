國產航母山東艦完成訓練周期　將與遼寧艦組「雙航母艦隊」赴遠海

央視軍事9日推出「踐行強軍目標·我們這十年」節目。報道指出，山東艦已經完成整備周期和訓練周期，取得戰備訓練「通行證」，預計未來將與遼寧艦編隊，共赴遠海。



十八大以來，三艘航空母艦成為矚目焦點。央視報道指出，踐行強軍目標的這十年，人民海軍的三艘航空母艦無疑是最耀眼的明星。

央視介紹，山東艦是由中國自主設計、自主配套、自主建造的首艘航艦，2013年開工建造，經過一系列測試與下水試驗，於2019年12月交接入列，2020年山東艦和遼寧艦分別完成例行訓練和海上試驗，2艘航母擁有全面戰鬥能力，再組成編隊，解放軍即擁有雙航母編隊。

「山東艦」歷經重重考練，如期完成既定作戰能力目標，取得戰備訓練的通行證。山東艦操舵班班長梁華棟表示，他們只用了數年時間，就完成航艦的整備周期和訓練周期，「在不久的將來，將與遼寧艦编隊，共赴遠海深藍。」

中國首艘國產航母山東艦於2019年12月交接入列，已取得戰備訓練的通行證：

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2022年6月17日，舷號18的福建艦正式下水，是解放軍第3艘航空母艦，也代表中國正式邁入三航母時代。福建艦擁有平直通長的飛行甲板、電磁彈射和阻攔裝置等功能，象徵中國航母新時代來臨。

中國大陸第三艘航空母艦下水命名儀式17日上午在中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行。經中共中央軍委批准，將這艘航艦命名為「福建艦」。（央視軍事視頻截圖）

2022年6月17日福建艦舉行下水儀式，中國正式邁入三航母時代：

