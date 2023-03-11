兩會｜李強2936票贊成3票反對8票棄權　當選國務院總理接棒李克強

第十四屆全國人大會第四次全體會議今日（11）日上午9時舉行，選出新一任大陸國務院總理、中央軍委副主席、最高人民法院院長等職務。中央政治局常委中排名第二、曾任上海市委書記的李強當選第八任總理，將接棒李克強掌管國務院。



李強獲2936票，3票反對，8票棄權，有效票數共2947張。國家主席習近平簽署主席令，任命李強為中華人民共和國國務院總理。李強先走向習近平，兩人微笑握手致意，李強隨後走向李克強，兩人握手微笑合影，李克強後走向習近平，兩人握手合影。

值得一提的是，李強在2003年至2005年於香港理工大學管理學院工商管理專業學習，獲高級管理人員工商管理碩士學位。

李強今日（11）日出席第十四屆全國人大會第四次全體會議（影片截圖）

根據憲法，國家主席習近平提名李強為國務院總理人選。十四屆全國人大一次會議11日上午舉行全體會議，會上宣讀了習近平的提名信。

李強在人大開幕式。（01直播截圖）

2023兩會適逢政府「換屆」之年，3月10日起，兩會連續三天全體會議會選出新一屆國家領導層。3月10日選出國家主席習近平、中央軍委主席習近平、全國人大代表趙樂際和國家副主席韓正等國家領導層皆是全票投過（2952票），0票反對、0票棄權，除人大第一副委員長李鴻忠外，其餘人大副委員長、人大秘書長也皆是全票通過。

李克強2018年有2票反對、2013年3票反對，6票棄權

前任國務院總理李克強，2013年在第十二屆全國人大一次會議第五次全體會議上，獲得2940票贊成，3票反對，6票棄權，得票率為99.69%。 2018年的第十三屆全國人大一次會議當中，李克強以2964票贊成、2票反對，順利連任總理，也是他最後一任的五年總理任期。

李強與新任上海市委書記陳吉寧交接。《資料圖片》

現年63歲的李強，曾在浙江擔任過習近平副手。習近平擔任浙江省委書記時，李強擔任省委秘書長，頗得習近平賞識。

李強一般被認為是非常接地氣的官員，曾有媒體報道其擔任江蘇省委書記一個月內，便下基層調研12次。此外，李強的接地氣也表現在曾擔任浙江永康市市委書記（縣級市）兩年的資歷上，而習近平對擔任過縣委書記的幹部，似乎情有獨鍾，2015年曾親自與中央黨校縣委書記研修班學員座談，還曾親赴河南蘭考考察與縣幹部座談，感慨縣委書記工作「麻雀雖小五臟俱全」。

在中共話語體系裡，「基層工作經驗」是個寶，拿到那兒說都有底氣。另外，李強主政江蘇期間，屢屢展示國際視野和對高科技前沿動態和趨勢的洞察，主辦地設在江蘇的國內國際大活動，他在發言中均不同程度突出國際化；再如有下一輪世界經濟大潮風向標之稱的物聯網產業，本來中國國內每年有一次「中國互聯網博覽會」，到了2016年落戶江蘇無錫時，時任江蘇省委書記的李強一句話改成了「世界物聯網博覽會」，會期為此延期三個月，別具國際感。

今年4月上海市委書記李強到上汽集團乘用車公司臨港基地，視察上海疫情後復工復產的推進情況。(微博)

2017年10月25日，58歲的李強在中共十九屆一中全會上當選中共中央政治局委員，晉升副國級，成為黨和國家領導人。是年10月29日接替升任政治局常委的韓正，出任中共上海市委書記，成為首位先後主政浙蘇滬三省市的高級官員，並於2022年10月23日中共二十屆一中全會入選中共政治局常委。晉升正國級的黨和國家領導人。

中共二十大：李強在中央政治局常委中排名第二

李強個人履歷：

李強 63歲

中央政治局常委

出生：1959年7月籍貫：浙江

從政經驗：

普通幹部

1976－1977年 浙江省瑞安縣馬嶼區機電排灌站職工

1977－1978年 浙江省瑞安縣工具三廠職工

1978－1982年 浙江農業大學寧波分校農機系農機化專業學習

1982－1983年 浙江省瑞安縣莘塍區團委負責人

1983－1984年 共青團浙江省瑞安縣委幹部

處級

1984－1984年 共青團浙江省瑞安縣委書記

1984－1985年 浙江省民政廳農村救濟處幹部

1985－1988年 浙江省民政廳農村救濟處副處長

1988－1990年 浙江省民政廳農村救濟處處長

1990－1991年 浙江省民政廳救災救濟處處長

廳局級

1991－1992年 浙江省民政廳黨組成員、人事處處長

1992－1996年 浙江省民政廳副廳長、黨組成員

1996－1998年 浙江省金華市委常委、永康市委書記

1998－1998年 浙江省金華市委常委，永康市委書記、市人大常委會主任

1998－2000年 浙江省政府辦公廳副主任、黨組成員

2000－2002年 浙江省工商行政管理局局長、黨委書記

2002－2003年 浙江省温州市委書記

2003－2004年 浙江省温州市委書記、市人大常委會主任

2004－2005年 浙江省委秘書長

副省部級

2005－2011年 浙江省委常委、秘書長

2011－2012年 浙江省委副書記、秘書長、政法委書記

2012－2012年 浙江省委副書記、政法委書記

正省部級

2012－2013年 浙江省委副書記、代省長

2013－2016年 浙江省委副書記、省長

2016－2017年 江蘇省委書記

2017－2017年 江蘇省委書記、省人大常委會主任

副國級

2017－2022 中央政治局委員，上海市委書記

正國級

2022年- 中央政治局常委（排名第二），第二十屆中央委員