兩會｜李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴、秦剛任國務委員

第十四屆全國人民代表大會第一次會議12日（周日）舉行第五次全體會議，中央軍委委員李尚福，公安部部長王小洪，中央委員吳政隆、諶貽琴，外交部長秦剛獲選為國務委員。



李尚福獲選為國務委員。（新華社）

65歲的李尚福為現任中共第二十屆中央委員、中央軍事委員會委員，國家中央軍事委員會委員，曾任解放軍總裝備部副部長、解放軍戰略支援部隊副司令員兼參謀長、中央軍委裝備發展部部長等職務。2019年7月，晉升為上將軍銜。預料李尚福也會出任國防部長。

王小洪（央廣網）

1957年出生的王小洪（男）是福建福州人，1974年7月參加工作，1982年12月加入中國共產黨，中央黨校大學學歷。

王小洪為現任中央書記處書記，公安部部長、黨委書記、督察長，中央政法委員會副書記，公安部特勤局黨委書記、局長，總警監警銜。另外，其為中共十九大、二十大代表，第十九屆、二十屆中央委員，第二十屆中央書記處書記，中國警察協會第二屆理事會會長。

吳政隆。（資料圖片）

58歲的吳政隆現任第二十屆中央委員，國務院機關黨組副書記，仕途歷經機械工業部、國家發改委、重慶、山西、江蘇。2007年以後，吳政隆曾在兩任重慶市委書記薄熙來、孫政才下工作，但他2014年赴山西擔任省委常委、太原市委書記。薄熙來、孫政才落馬後，吳政隆的仕途未受影響。

在2017年，吳政隆從南京市委書記升任江蘇省長，2021年10月升任江蘇省委書記。

諶貽琴（資料圖片）

63歲的諶貽琴（女，1959年生，白族）是貴州織金人，1977年3月參加工作，1985年5月加入中國共產黨，中央黨校研究生學歷，研究員（社會科學）。

諶貽琴為現任貴州省軍區黨委第一書記，中國第十七屆中共第十七屆、第十八屆中央候補委員，第十九屆、現任第二十屆中央委員。曾任中共貴州省委書記（2021.01~2022.12），貴州省人大常委會主任（2021.01~2023.01），也是當時中華人民共和國一級行政區中唯一的一位女性黨委書記。

2023年3月7日，中國外長秦剛出席第十四屆全國人大一次會議舉行記者會，他在記者會上拿著一本中國憲法閱讀。（Reuters）

57歲的秦剛為現任中共第二十屆中央委員，外交部部長、黨委副書記。曾任外交部新聞司副司長、司長、外交發言人，外交部禮賓司司長，外交部副部長，2021年-2022年任中國駐美國大使。

秦剛在去年12月底正式接任外長，如今再任國務委員，躋身「黨和國家領導人」，意味著秦剛在三個月內連升兩級，這在中國政壇上十分少見，亦凸顯北京對美國的戰略需要。相比之下，前外長王毅在外長崗位上做了五年才晉升國務委員。