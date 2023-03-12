兩會｜丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中當選為國務院副總理

今日（12日）上午9時，第十四屆全國人民代表大會第一次會議在北京人民大會堂舉行第五次全體會議，決定國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、中國人民銀行行長、審計長、秘書長等人選。



十四屆全國人大一次會議舉行第五次全體會議，習近平等黨和國家領導人出席大會。

會議有兩項議程，包括決定國務院其他組成人員，表決十四屆全國人大民族委員會、監察和司法委員會、教育科學文化衛生委員會、外事委員會、華僑委員會、環境與資源保護委員會、農業與農村委員會、社會建設委員會主任委員、副主任委員、委員名單草案。

3月12日，十四屆全國人大一次會議在北京人民大會堂舉行第五次全體會議。（新華社）

根據憲法，國務院總理李強提名丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中為國務院副總理人選。十四屆全國人大一次會議將根據提名進行投票表決。

根據憲法，國務院總理李強提名李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴、秦剛為國務委員人選。十四屆全國人大一次會議將根據提名進行投票表決。

根據憲法，國務院總理李強提名吳政隆為國務院秘書長人選，秦剛為外交部部長人選，李尚福為國防部部長人選，鄭柵潔為國家發展和改革委員會主任人選，懷進鵬為教育部部長人選，王志剛為科學技術部部長人選，金壯龍為工業和信息化部部長人選，潘岳為國家民族事務委員會主任人選，王小洪為公安部部長人選，陳一新為國家安全部部長人選，唐登傑為民政部部長人選，賀榮為司法部部長人選，劉昆為財政部部長人選，王曉萍為人力資源和社會保障部部長人選，王廣華為自然資源部部長人選，黃潤秋為生態環境部部長人選，倪虹為住房和城鄉建設部部長人選，李小鵬為交通運輸部部長人選，李國英為水利部部長人選，唐仁健為農業農村部部長人選，王文濤為商務部部長人選，胡和平為文化和旅遊部部長人選，馬曉偉為國家衛生健康委員會主任人選，裴金佳為退役軍人事務部部長人選，王祥喜為應急管理部部長人選，易綱為中國人民銀行行長人選，侯凱為審計署審計長人選。十四屆全國人大一次會議將根據提名進行投票表決。

投票表決結果如下：

丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中獲選為國務院副總理人選。各人票數如下：丁薛祥獲2944票贊成，2票棄權，0票反對；何立峰獲2943票贊成，3票棄權，0票反對；張國清、劉國中獲2946票贊成，0票棄權，0票反對。

李尚福、王小洪、吳政隆、諶貽琴、秦剛獲選為國務委員人選。各人票數如下：李尚福、王小洪獲2946票贊成，0票棄權，0票反對；吳政隆獲2945票贊成，0票棄權，1票反對；諶貽琴獲2943票贊成，2票棄權，1票反對；秦剛獲2944票贊成，0票棄權，2票反對。

大會經投票表決，決定吳政隆為國務院秘書長，秦剛為外交部部長，李尚福為國防部部長，鄭柵潔為國家發展和改革委員會主任，懷進鵬為教育部部長，王志剛為科學技術部部長，金壯龍為工業和信息化部部長，潘岳為國家民族事務委員會主任，王小洪為公安部部長，陳一新為國家安全部部長，唐登傑為民政部部長，賀榮為司法部部長，劉昆為財政部部長，王曉萍為人力資源和社會保障部部長，王廣華為自然資源部部長，黃潤秋為生態環境部部長，倪虹為住房和城鄉建設部部長，李小鵬為交通運輸部部長，李國英為水利部部長，唐仁健為農業農村部部長，王文濤為商務部部長，胡和平為文化和旅遊部部長，馬曉偉為國家衛生健康委員會主任，裴金佳為退役軍人事務部部長，王祥喜為應急管理部部長，易綱為中國人民銀行行長，侯凱為審計署審計長。