兩會｜國家體育總局局長：嚴懲足球和其他領域腐敗「假賭黑」問題

3月12日，第十四屆全國人大一次會議舉行第三次「部長通道」。

國家體育總局局長高志丹表示，針對足球領域出現的嚴重問題，當局一直在深刻反思和研究解決的辦法和途經，並強調會堅決打擊嚴厲懲處足球和其他領域的腐敗和「假賭黑」問題。



高志丹稱，足球、籃球、排球「三大球」集體球類項目，參與人口多，社會影響力大，深受民眾特別是青少年的喜愛。

歷史上，中國「三大球」、特別是女子項目在世界上都取得過好成績。中國女足曾奪奧運會、世界杯的亞軍；中國女籃繼上世紀8、90年代，在奧運會、世界錦標賽上奪取獎牌，去年又奪取世界杯的亞軍；中國女排在世界三大賽上10次奪得世界冠軍。

然而，較長一段時間以來，中國「三大球」特別是男子項目發展不盡如人意，男子足球的水平更是一路下滑，足球業內甚至出現了諸多亂象。高志丹表示，三大球要搞上去，「這是一個體育強國的標誌，也是我們加快建設體育強國必須補上的短板」。

針對近期足球領域出現的嚴重問題，高志丹表示，當局一直在深刻反思研究解決辦法和途徑，準備從思想教育、作風建設、深化改革、抓好當前工作等方面系統施治。

他指出，要以猛藥去疴、重典治亂的決心，聚焦當前三大球工作中存在的精神正氣不足、作風不硬等突出問題，持之以恆轉作風、強擔當、抓落實，堅決打擊嚴厲懲處足球和其他領域的腐敗和「假賭黑」問題，正風肅紀，嚴明紀律，完善製度，強化規矩，全面修復、重構三大球健康持續發展的良好生態。