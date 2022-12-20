世界盃｜官媒盤點對中國足球數大啟示　網民諷一直總結卻從未實踐

卡塔爾世界盃結果塵埃落定，由阿根廷事隔36年再次舉起大力神盃。這屆世界盃中，大量元素注定成為經典，包括美斯圓夢、首次在冬季舉行賽事等等，以及還有亞、非足球創造歷史。然而，坐擁14億人口的中國可謂斯人獨憔悴，在鄰國日、韓表現出色下尤其判若雲泥。

對此，新華社周一（19日）發文，盤點出中國足球從卡塔爾世界盃中獲得的啟示，包括「強青訓」、「重執行」、「不折騰」。不過網民反應則是一片譏諷、挖苦，「一直在總結，從來未實踐」、「你的啟示和中國的啟示之間隔了個中國足協」。



文章指，中國足球雖然再次缺席世界盃，但對於再次闖入世界杯決賽圈仍應抱定信心。中國足球應充分研究和借鑒卡塔爾世界盃帶來的啟示，遵循足球本質規律等。

法國人才厚度高得益於其職業聯賽重視青訓。圖為決賽當日的法國球迷。（Natacha Pisarenko／美聯社）

中國足球獲得的啟示，首先是「青訓」。文章以法國為例，稱其在缺少多名主力下仍能打破衛冕冠軍「魔咒」闖進決賽，人才厚度可見一斑。這在一定程度上得益於其職業聯賽重視青訓，以及給予年輕球員足夠的空間。

在法甲，除可在轉會市場一擲千金的巴黎聖日耳門外，其他球會更多是進行內部挖潛。據體育數據網站OPTA統計，截至2021年4月，當季法甲21歲以下球員共獲得62046分鐘出場時間，高居五大聯賽榜首。在青訓水平保持一定水準的情況下，本土職業聯賽給年輕球員的空間和機會，一定程度上會反哺國家隊。

另一方面，卡塔爾雖在世界盃戰績不佳，但近年卻取得亞洲盃冠軍，成績有目共睹，這得益於2003年建造、擁有世界頂級訓練設施的阿斯拜爾體育學院，其依靠發達的球探網絡在全球歸化「潛力股」，輔之以科學訓練手段、完備梯隊體系、覆合教練團隊。

而摩洛哥的穆罕默德六世足球學院同樣設施一流，該國秉持「不漏掉每一個有天賦的孩子」的青訓理念，在國家足球學院基礎上配套標準統一、規模較小的地方足球學院，同時足協還與教育部合作，確保各學校支持願意踢球的孩子能一直踢下去，並為他們提供適合各教育階段的平衡足球和學習的時間表。

摩洛哥隊獲得第四名，創造非洲足球歷史。（Getty Images）

相比之下，雖然中國亦有「國」字頭的足球學院，但其相對聚焦學術領域，且資源有限。如能建立國家級足球青訓學院，配套優質資源，或將利於國字號球隊形成一脈相承的技戰術風格。

中國足球的第二個啟示是「重執行，不折騰」。文章以日本為例，介紹了日本足協今年發布國家足球戰略白皮書《日本之路》，遠景目標是2050年再次舉辦世界盃並奪冠，足球人口達到1000萬；同時輔之以多個短期、中期規劃。而結合上世紀90年代提出的《日本足球百年計劃》來看，其目標多數得以實現或接近實現，幾代日本足球人按既定規劃紮實推進，日本足球持續進步。

文章認為，促進國民身心健康、打造幸福足球國度被擺在日本足協戰略規劃的重要位置，這種「全民足球」意識是日本足球穩步前行的根源。

日本隊完成世界盃賽事回國時，獲日本民眾在機場英雄式歡迎。（Twitter＠FIFA）

至於中國足球同樣自上世紀90年代開始制定多個規劃，部分內容在今天同樣適用，卻因多種原因「折騰」至今，多項規劃未能得到有效實施。即便是2015年出台的《中國足球改革發展總體方案》，也有個別內容未能得到落實。統一思想、重執行、不折騰，應成為中國足球未來發展的共識。

第三個啟示是「聯賽為本」，文章再以卡塔爾為例，不過今次卻是反面教材。

據指，卡塔爾在世界盃表現不佳，與長期集訓、忽視聯賽不無關係；長期集訓或許能提高默契度，但沒有在高水平聯賽歷練的經歷，球員們站到世界盃賽場上分外緊張，接連出現致命失誤。而賽場上，終究是那些足球人口多、青訓質量好、聯賽水平高的球隊贏得更多勝利，試圖通過犧牲聯賽換取國家隊成績是行不通的。中國亦曾出現為大賽暫停聯賽的情況，可事實證明只有尊重聯賽、把聯賽作為一國足球之基石，才能真正助推國字號球隊水平提升。

阿根廷事隔36年再次舉起大力神盃。（Getty Images）

對中國足球的啟示還包括「技戰術『新風向』」，文章強調，緊跟世界足球技術發展趨勢非常重要，如日本足協技術委員會就會把足球最新動態、與自身相關問題及解決方法及時共享，便於協調各級國家隊、俱樂部乃至草根、青少年足球的相關規劃，統一技戰術。

然後是「鼓勵留洋」，隨著「金元足球」時代結束，中國球員要走出原有的「舒適區」，繼續留洋之路，即使是加盟歐洲非主流聯賽球隊仍將有助於提升中國足球整體水平。

最後是「理性歸化」，中國隊近年歸化球員的效果不佳，這與多數球員已過巔峰期有關，而這也提出了諸如歸化的年齡、歸化過程中的考核標準以及何時結束歸化等一系列新課題。

網民點睇：

足協：看不見，聽不見

先把牢底坐穿

歪心念不了真經

一直在總結，從來未實踐

任何啟示，在中國足球面前都是渣渣

爛泥扶不上牆了，還是別浪費時間了

你的啟示和中國的啟示之間隔了個中國足協

總是有人願意為中國足球兜售解藥，不都是假藥嗎？

卡塔爾賽事心的與體會，不少於800字，最晚後天提交

把足球還給孩子們，足球不是貴族體育，考核地方工作政績的一項重要內容包括孩子們有沒有不收費的足球場。五年後再看中國足球

