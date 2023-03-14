江蘇「黑醫美」模仿祛眼袋手術致人8級傷殘：旁觀後認為過程簡單

隨著內地醫療美容的興起，各種虛假宣傳、非法行醫亂象不止。

明日（15日）又是一年一度的「3.15國際消費者權益日」，江蘇高級人民法院公開一起「非法行醫致人8級傷殘」的案例，提醒消費者選擇符合規格的醫療機構。



被告人陳某於2018年進入某醫美機構擔任業務員，期間，因偶然旁觀過提眉、祛眼袋等手術，便認為此類手術很簡單，自己也可以模仿操作。於是，陳某在未取得醫生執業資格的情況下，通過微信朋友圈招攬顧客，非法為他人實施提眉、祛眼袋手術。

2019年，被害人黃女士在支付3500元（人民幣）後，於某酒店客房內接受了陳某實施的提眉、去眼袋手術，結果導致左眼視神經萎縮、無光感。經過鑑定，黃女士左眼損傷程度為重傷2級、盲目評定為8級傷殘。

據中國《醫療美容項目分級管理目錄》規定，提眉、祛眼袋等手術屬於美容外科一級手術，具有損傷性、侵入性，屬於醫療行為。負責實施醫療美容項目的主治醫師，應具有執業醫師資格並有相關臨床學科經歷。

法官詢問陳某，「有沒有取得醫師資格證書或者醫療執業證書？」「有沒有去專業院校或者醫院學過技術？」她回答：「沒有，都沒有。」陳某代理律師稱，其對於醫療手術風險，以及自己沒有取得醫生執業資格就進行手術的法律後果，完全沒有認知。

最終，無錫市新吳區人民法院以非法行醫罪追究陳某刑事責任，判處有期徒刑1年6個月，緩刑2年。