江蘇一文旅副局長變裝《西遊記》至尊寶　自編自導自演為家鄉代言

內地多個小縣城的文旅局局長相繼拍片為家鄉代言。近日，江蘇宿遷市宿豫區文旅局副局長蘇衍坤，扮演了《西遊記》系列中至尊寶一角。他認為，文化要用鮮活的方式推出去，「我也希望自己拍的視頻，能在旅遊方面起到推介作用」。



《現代快報》報道，今年46歲的蘇衍坤在宿遷土生土長，作為宿豫區文旅局副局長，他一直對文化非常感興趣。

蘇衍坤介紹，自己調到宿豫區文旅局工作才兩個多月，雖然時間不長，但他一直把宣傳宿豫文化放在心上。近期見各地文旅局長都拍片為家鄉代言，他都忍不住了，於是自告奮勇「出戰」。

他介紹，從策劃到拍攝，僅僅用了一個下午的時間，「視頻的靈感是突然而來的」。蘇衍坤自編自導，所有服裝和拍攝均自費，片中的演員和攝製組都是他的朋友。

拍攝地選址在宿遷印象·袁家村景區。他表示，景區內有一個城樓，非常適合拍攝至尊寶和紫霞仙子對峙的片段。大家你一言我一語地出主意，在一眾朋友的幫助下，總算完成了第一個影片。

他在抖音上發布影片花絮，未料引來眾多宿遷當地網民的討論，有人希望盡快可觀賞成片，有人提議他可到宿遷的駱馬湖、三台山拍攝，但更多人希望蘇衍坤能夠因地制宜，拍攝具有宿遷特色的項羽與虞姬的相關影片。

據介紹，宿遷是項王故里，西楚霸王項羽是當地知名度最高的歷史人物，其愛妻為虞姬， 他們共同演繹的「霸王別姬」愛情故事家喻戶曉，一直傳唱至今。

蘇衍坤表示，會逐步安排上拍攝，下一步計劃到項王故里、三台山景區、駱馬湖、洪澤湖等地取景，「我們宿豫區也有很好的文旅資源，主要是杉荷園濕地公園、中運河水風景區、梨園灣等」。不過，他未有透露拍攝創意，希望暫時保密，為大家帶來更多驚喜。