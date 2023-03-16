國防部：要求美國停止對解放軍造謠抹黑　促日本切實汲取歷史教訓

今日（16日）下午，中國國防部召開記者會，新聞發言人譚克非大校就中美、中日、台獨等議題回應。



近日，美國國防部發言人稱，中國曾對許多國家飛機及船隻進行「騷擾」。譚克非對此表示，中方對美方這種信口開河、以己度人的錯誤言論表示堅決反對。 《新時代的中國國防》白皮書明確指出，中國堅定維護各國依據國際法所享有的航行和飛越自由，維護海上通道安全。中國軍隊言出必行，依法依規處置與外軍海空相遇情況，始終做維護世界和平的堅定力量。值得注意的是，在和平與安全問題上，美方依仗自己的軍事霸權力量，在世界各地動輒製造脅迫、封鎖、戰爭，肆意拉幫結派搞「小圈子」，煽動對立對抗，成為世界和地區和平穩定的最大威脅。

他表示，中方要求美方立即停止發表不負責任的言論，停止對中國軍隊的造謠抹黑，停止借所謂「中國威脅」挑撥地區國家間關係。同心協力，以竟厥功。中國軍隊願與世界各國軍隊一道，認真踐行《聯合國憲章》宗旨和原則，積極履行國際責任和義務，為服務構建人類命運共同體貢獻力量。

另一方面，近期美國會議員、國防部官員接連訪台，美方還批准新一輪對台軍售，加大對台軍事協訓。台軍方則稱，鑑於兩岸緊張局勢，台應警惕解放軍「闖入」台附近區域。

國防部新聞發言人譚克非。（國防部發布微信公號）

譚克非回應道，台灣是中國的台灣，是全中國人民的台灣。當前，台海局勢持續緊張，其根源在於民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁，執意站到中華民族根本利益的對立面。兩岸同胞血脈相連、骨肉相親，中方願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。針對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，解放軍開展有關軍事行動，天經地義、理所當然。

他指，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方堅決反對任何形式的美台官方往來和軍事勾連，堅決反對美方以任何形式升級美台實質關係。中方敦促美方放棄「以台制華」圖謀，停止在台灣問題上「切香腸」、搞突破。反「獨」促統，台灣當歸。對於民進黨當局任何分裂祖國的行徑，對於外部勢力任何干涉挑釁，中國人民解放軍嚴陣以待，堅決捍衛國家主權和領土完整。

此外，日本防衛省發言人近日表示，中國國防預算長期保持高速增長，引起日本和國際社會嚴重關切，日方將鼓勵中方提高國防政策和軍事事務透明度。譚克非表示，中國堅持走和平發展道路，始終不渝奉行防禦性國防政策；中國國防費公開透明，開支水平合理適度；中國軍隊是維護世界和平穩定、服務構建人類命運共同體的堅定力量，這些事實國際社會有目共睹。日方一些人發表不負責任的言論，要么是主觀臆斷、以訛傳訛，要么是無視事實、別有用心。

他續稱，需要強調的是，中國有限的國防支出完全是為了維護國家主權、安全、發展利益，是為了維護世界和地區和平穩定。反觀日本，近年來大肆渲染所謂「外部威脅」，大幅增加防衛預算，持續發展採購高端進攻性武器，在地區製造緊張態勢，重走軍事化道路的趨向十分危險，值得國際社會和地區國家高度警惕。中方敦促日方切實汲取歷史教訓，在軍事安全領域謹言慎行，停止做損害地區和平穩定的事。