國防部：盡快把備戰打仗能力搞上去　要提高軍隊打贏能力

國防部周四（24日）下午舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校提到，要全面加強練兵備戰，提高人民軍隊打贏能力。



吳謙表示，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、軍委聯指總指揮習近平在11月8日視察中央軍委聯合作戰指揮中心，他表明新一屆軍委貫徹落實二十大精神、全面加強練兵備戰的鮮明態度。

吳謙指，習近平視察時發表的重要講話，深刻闡明了加快提高打贏能力、有效履行新時代我軍使命任務一系列帶根本性方向性全局性的重大問題，突出強調了中央軍委聯合作戰指揮中心的獨特地位作用，必將進一步把全軍思想和行動統一到二十大精神上來，激勵和感召廣大官兵踔厲奮發、勇毅前行，奮力實現建軍一百年奮鬥目標，在新時代新征程上贏得更加偉大的勝利和榮光。

吳謙表示要全面加強練兵備戰。（影片截圖）

吳謙進一步稱，天下並不太平，和平需要捍衛。當前，世界百年未有之大變局加速演進，中國安全形勢不穩定性不確定性增大，軍事鬥爭任務艱鉅繁重。二十大報告鮮明提出，全面加強練兵備戰，提高人民軍隊打贏能力。這是黨把握時與勢的發展變化，根據新時代人民軍隊使命任務，著眼如期實現建軍一百年奮鬥目標，對人民軍隊提出的戰略要求。

吳最後提到四點，一是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，確保絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。二是研究掌握信息化智能化戰爭特點規律，創新軍事戰略指導，發展人民戰爭戰略戰術。三是打造強大戰略威懾力量體系，增加新域新質作戰力量比重，加快無人智能作戰力量發展，統籌網絡信息體系建設運用。四是優化聯合作戰指揮體系，推進偵察預警、聯合打擊、戰場支撐、綜合保障體系和能力建設。五是深入推進實戰化軍事訓練，深化聯合訓練、對抗訓練、科技練兵，加強軍事力量常態化多樣化運用，堅定靈活開展軍事鬥爭，盡快把備戰打仗能力搞上去。