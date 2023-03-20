黨和國家機構改革｜國務院發布機構設置通知　一文看清部門組成

據中國政府網3月20日消息，國務院發布關於機構設置的通知，顯示《黨和國家機構改革方案》通過後國務院機構設置情況。



一、中華人民共和國國務院辦公廳

二、國務院組成部門

中華人民共和國外交部

中華人民共和國國防部

中華人民共和國國家發展和改革委員會

中華人民共和國教育部

中華人民共和國科學技術部

中華人民共和國工業和信息化部

中華人民共和國國家民族事務委員會

中華人民共和國公安部

中華人民共和國國家安全部

中華人民共和國民政部

中華人民共和國司法部

中華人民共和國財政部

中華人民共和國人力資源和社會保障部

中華人民共和國自然資源部

中華人民共和國生態環境部

中華人民共和國住房和城鄉建設部

中華人民共和國交通運輸部

中華人民共和國水利部

中華人民共和國農業農村部

中華人民共和國商務部

中華人民共和國文化和旅遊部

中華人民共和國國家衛生健康委員會

中華人民共和國退役軍人事務部

中華人民共和國應急管理部

中國人民銀行

中華人民共和國審計署

教育部對外保留國家語言文字工作委員會牌子。工業和信息化部對外保留國家航天局、國家原子能機構牌子。人力資源和社會保障部加掛國家外國專家局牌子。自然資源部對外保留國家海洋局牌子。生態環境部對外保留國家核安全局牌子。農業農村部加掛國家鄉村振興局牌子。

三、國務院直屬特設機構

國務院國有資產監督管理委員會

四、國務院直屬機構

中華人民共和國海關總署

國家稅務總局

國家市場監督管理總局

國家金融監督管理總局

中國證券監督管理委員會

國家廣播電視總局

國家體育總局

國家信訪局

國家統計局

國家知識產權局

國家國際發展合作署

國家醫療保障局

國務院參事室

國家機關事務管理局

國家市場監督管理總局對外保留國家反壟斷局、國家認證認可監督管理委員會、國家標準化管理委員會牌子。國家新聞出版署（國家版權局）在中央宣傳部加掛牌子，由中央宣傳部承擔相關職責。國家宗教事務局在中央統戰部加掛牌子，由中央統戰部承擔相關職責。

五、國務院辦事機構

國務院研究室

國務院僑務辦公室在中央統戰部加掛牌子，由中央統戰部承擔相關職責。國務院港澳事務辦公室在中共中央港澳工作辦公室加掛牌子，由中共中央港澳工作辦公室承擔相關職責。國務院台灣事務辦公室與中共中央台灣工作辦公室、國家互聯網信息辦公室與中央網絡安全和信息化委員會辦公室，一個機構兩塊牌子，列入中共中央直屬機構序列。國務院新聞辦公室在中央宣傳部加掛牌子，由中央宣傳部承擔相關職責。

六、國務院直屬事業單位

新華通訊社

中國科學院

中國社會科學院

中國工程院

國務院發展研究中心

中央廣播電視總台

中國氣象局

國家行政學院與中央黨校，一個機構兩塊牌子，作為黨中央直屬事業單位。