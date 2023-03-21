上海浦東機場入境航班現姬鼠　海關截獲今年首宗活鼠病媒生物

上海浦東機場海關在一架入境飛機內截獲一隻活鼠，海關關員第一時間對機艙進行衛生檢疫處理。這亦是今年全國空港口岸截獲的首宗活鼠病媒生物。



浦東機場海關值機部門，日前接到某航空公司電話報告，稱其在對一架境外入境飛機進行卸貨操作時，發現鼠形動物跡象，航空公司第一時間關閉艙門，同時報告海關。

海關關員接報後即時趕往所在停機位，同時告知航空公司暫停卸機操作並保持艙門關閉。關員身著防護服對該飛機開展登臨檢疫，對艙內進行全面排查，放置鼠籠、鼠夾、粘鼠板等捕鼠器械，現場捕獲鼠型病媒生物一隻，經海關實驗室初步鑑定，屬囓齒目鼠科姬鼠。

海關關員經48小時病媒生物監測、控制，未發現其他活鼠、鼠痕鼠跡及其他病媒生物。海關關員對該飛機實施除蟲、消毒等全過程檢疫處理監管後，允許該飛機進行後續正常操作。

據了解，姬鼠遍及歐、亞及北非，身體較小，或可攜帶鼠疫耶爾森菌、致病性鉤端螺旋體、漢坦病毒、巴爾通體等數十種病原體，可能引起公共衛生危害。此外，因鼠類存在啃咬電線、精密部件的可能，因此在飛機中存放鼠類將對航空安全造成巨大隱患。

2019年6月，浦東機場海關在兩個東南亞入境航班中先後截獲入境活鼠和活貓，當年9月又從歐洲入境航班中截獲活鴿。