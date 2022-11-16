拱北海關首次截獲全球新物種　或攜未知病原體傳播疾病

「我國首次截獲全球新物種」，周二（15日），該詞條在內地登上微博熱搜第一，這事緣珠海拱北海關所屬中山港海關，近日在中山港口岸的進境原木中截獲拉丁蠊屬蜚蠊種，為全球首次報道的新物種。報道指，其或攜帶未知病原體傳播疾病，危害人類健康。



據央視消息，中山港海關、珠海保健中心病媒生物國家重點實驗室在中山港口岸對一批自法屬圭亞那進口的原木進行聯合檢疫時，截獲一頭蜚蠊，關員迅速取樣送實驗室鑑定並對同批次貨物實施檢疫處理。拱北海關保健中心病媒實驗室工程師陳健表示，經DNA條形碼技術及形態學鑑定，均未匹配到已知的蜚蠊種類，在進一步研究後，確認該蜚蠊為未被描述過的拉丁蠊屬蜚蠊物種，屬全球首見報。

蜚蠊現時有逾4000種已知的種類。（央視截圖）

報道指，俗稱蟑螂的蜚蠊現時有逾4000種已知的種類，是海關口岸監測的重要病媒生物之一，適應力、繁殖力極強。其作為外來物種容易在入侵地定殖，對入侵地生態環境造成威脅，還可能攜帶未知病原體傳播疾病，危害人類健康。

據生態環境部公報顯示，目前中國已發現660多種外來入侵物種，對農林業生產安全、糧食安全、生物安全和生態安全造成了嚴重威脅。今年8月1日，由農業農村部、自然資源部、生態環境部、海關總署聯合發布的《外來入侵物種管理辦法》正式施行，明確對非法引進、攜帶、寄遞、走私外來物種等違法行為進行打擊，並要求任何單位和個人未經批准，不得擅自引進、釋放或者丟棄外來物種。