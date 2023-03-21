蔡英文3月底出訪過境美國　北京：堅決反對以任何名義竄美

台總統府3月21日（周二）宣布台總統蔡英文29日將率團出訪中美洲與台有外交關係的危地馬拉和伯利茲，去程過境美國紐約、回程過境美國洛杉磯，4月7日返台，全程10天9夜。中國大陸外交部21日回應稱，「堅決反對台灣當局領導人以任何名義任何理由竄美」。



中國大陸外交部發言人汪文斌表示，堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義任何理由竄美，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸，中方已就此向美方提出嚴正交涉。

汪文斌稱，台灣當局領導人「過境」是假、謀求突破，宣揚「台獨」是真。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人作出的不支持「台獨」，不支持「兩個中國」或「一中一台」的承諾落到實處，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則。

汪文斌又稱，再次正告台灣當局，「台獨」沒有出路，任何幻想勾連外部勢力謀「獨」挑釁的企圖，都注定以失敗告終。中方將堅定捍衛國家主權和領土完整。

路透社21日報道指，有消息人士透露，美國國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）打算在加州與蔡英文會面。

台灣外交部則表示，有關美國過境行程都在安排中，一旦有確切結果會適時說明。

美媒彭博社早前報道指，麥卡錫證實計劃在2023年內與蔡英文會晤，又強調不排除會訪問台灣。