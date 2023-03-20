馬英九訪陸行程公開　將到孫中山先生故居、與武漢大學學生座談

馬英九基金會今早（20日）召開記者會，公開馬英九未來訪陸行程。

據《香港01》記者在現場取得的訪陸行程表，台灣前總統馬英九將於3月27日乘坐飛機到上海，期間會到孫中山先生故居，參訪南京大屠殺紀念館，到武漢大學與學生座談等；隨團人員包括曾永權、蕭旭岑、王光慈主任，隨團學者包括邱坤玄、廖元豪。



馬英九基金會執行長蕭旭岑在記者會上說明馬英九訪台行程。（張鈞凱攝）

馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖。行程表顯示，馬英九將於3月27日下午乘坐國航CA-196航班抵達上海，隨即搭乘高鐵赴南京，隨後兩日會拜謁中山陵、參訪中國近代史遺址博物館（南京總統府）、國父孫中山先生故居、拉貝故居，參訪南京大屠殺紀念館、中國第二歷史檔案館，並於29日下午搭乘高鐵赴武漢。

3月30日，馬英九將參訪辛亥革命武昌起義紀念館、黃鶴樓、參訪湖北省博物館、東湖綠道；31日與武漢大學學生座談，並搭乘高鐵赴長沙參訪周南中學。

4月1日，馬英九將赴湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖，與學生參訪衡山，參訪嶽雲中學、南嶽忠烈祠，；4月2日，參訪嶽麓書院、與湖南大學學生座談，參訪湖南大學科學館（抗戰中國戰區第四受降區受降儀式所在地）。

4月3日，馬英九將搭機赴重慶，參訪重慶抗戰遺址博物館、重慶市規劃展覽館；4月4日，參訪中央政治學校舊址、張自忠烈士陵園、重慶中國三峽博物館；4月5日，馬英九搭機赴上海，參觀洋山港港區，翌日與復旦大學學生座談，並參訪四行倉庫抗戰紀念館、和平飯店、城市會客廳、豫園，至4月7日上午乘坐國航CA-195航班返台。

台灣前總統馬英九。（馬英九facebook圖片）

國台辦發言人馬曉光表示，大陸方面歡迎馬英九赴陸祭祖、參訪，並帶領台灣青年學生前來交流。

馬曉光稱，慎終追遠是中國人的傳統，清明節祭拜祖先是兩岸同胞共同的習俗。兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力。國台辦願意為馬英九來訪提供必要協助，祝他此行一切順利。