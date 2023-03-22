有片｜廣東揭陽Land Rover失控撞人2死3傷　司機被捕排除毒駕酒駕

廣東省揭陽市昨日（21日）發生車禍，一輛Land Rover（路虎）疑失控撞上多輛車及行人，造成2死3傷。肇事司機蔡某已被警方控制，經調查已排除毒駕、酒駕可能。



事發於昨日下午3時許，揭陽市揭西縣河婆街道河東市場附近。網傳影片顯示，在一條人流量較大的老街上，一輛汽車突然快速通過，撞上多輛汽車、電動車等，現場有人受傷倒地，多人倒在血泊中；肇事車輛的車身嚴重損毀，其他被撞車輛亦有不同程度受損。

目擊者透露，事發路段限速30公里/小時，但肇事車輛明顯超速，「突然沖向路邊，很多人根本來不及躲閃」。

目擊者稱，當時事發路段人流和車流量都較大，現場至少有8人被撞倒地，由於事發地位於河東市場附近，有不少菜檔被沖撞後散落一地。不久後，警方及救護人員均趕到現場，「其中有2個人被醫護人員蓋上白布後抬走了」。

目擊者又稱，當時見到肇事司機下車後神情恍惚，「應該是被嚇懵了」。

揭西縣委宣傳部工作人員稱，肇事車輛失控撞上多輛汽車、多名行人等，導致2死3傷。目前，肇事司機已被控制，經調查已排除酒駕、毒駕。

揭西縣公安局工作人員稱，公安局領導正就本次車禍開會，屆時會有通報，事故詳情暫不便透露。