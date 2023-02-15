上海女試駕蔚來汽車　疑人多心慌誤把油門當煞車　釀母子一死一傷

上海2月3日晚上8時許發生一起車禍，一輛蔚來汽車突然加速衝向行人路並撞上一對母子，導致母親不幸身亡，兒子則重傷，肇事司機事後被警方控制。2月14日，蔚來汽車一工作人員回應稱，當時是一名女顧客在試駕，該女子看到人員密集一時心慌，誤把油門當煞車，結果釀成慘劇。



事故發生在虹橋路與恭城路交叉口，距蔚來空間港匯恆隆廣場店僅百米之遙。據蔚來汽車工作人員稱，當時一名女顧客在試駕，公司的工作人員還隨車陪同，然而，可能由於事發地人口稠密，該女子一時心慌，誤把油門當煞車，造成該起一死一傷的事故。

工作人員沒有透露發生事故的車型，但強調車本身沒有問題，女顧客的駕照也滿了一年，「但可能駕駛經驗不足」。他又指，女子試駕前簽了試駕協議，肯定要就事故擔責，但如果需要蔚來汽車承擔賠償的，公司也會積極配合有關部門。

對於試駕車輛出車禍的責任劃分問題，湖北好律律師事務所陳亮律師認為，作為車輛的實際操作者，司機是事故的第一責任人，其只有在車輛存在直接導致車禍的故障的情況下才會無責。至於商家，除非存在將車輛交給未取得駕駛資格或喝酒後的人員駕駛等過錯，否則並不承擔責任。

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