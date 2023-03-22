石藥集團自主研發　首款國產新冠mRNA疫苗獲納緊急授權使用

石藥集團有限公司今日（22日）發佈公告稱，經國家衛生健康委員會建議，國家藥品監督管理局組織論證同意，該公司的新型冠狀病毒mRNA疫苗（SYS6006）在中國納入緊急使用。據指該產品是中國首個自主研發，獲得緊急授權使用的mRNA疫苗產品。



SYS6006屬石藥集團自主研發、涵蓋Omicron BA.5突變株核心突變位點的mRNA疫苗，去年4月獲國家藥監局的應急批准進行臨床試驗，現已在中國完成I、II期和序貫加強免疫臨床研究，臨床研究獲超過5500人參與，結果證明其安全性、免疫原性和保護效力。

據介紹，SYS6006的各種不良事件發生率較低且程度較輕，主要為發熱、注射部位疼痛，且主要為1、2級。與成年組比較，老年組的不良事件發生率及嚴重程度大幅降低，在該群體中具有更好的風險獲益比。加強接種1劑SYS6006後，14天的針對Omicron BA.5中和抗體的幾何平均滴度（GMT）為236，為加強接種前的83倍。

值得一提的是，此前，中國並無mRNA技術路線的新冠疫苗獲批。據國開證券去年12月的研報，國內通過附條件批准或緊急使用批准的9款新冠疫苗中，包括5款滅活疫苗作為基礎疫苗，以及2款病毒載體疫苗和2款重組蛋白疫苗作為序貫加強疫苗。