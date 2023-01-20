國藥集團：Omicron株mRNA疫苗獲國家藥監局臨床批件

國藥集團中國生物复諾健生物科技（上海）有限公司針對Omicron變異株研發的新冠mRNA疫苗，周四（19日）正式獲得國家藥品監督管理局臨床試驗批件。據專家介紹，疫苗進一步提高了誘導有效中和抗體的能力。



國藥集團、中國生物首席科學家，中國生物副總裁張雲濤表示，中生復諾健Omicron mRNA疫苗屬國內首款編碼Omicron變異株全長S蛋白的創新型新冠mRNA疫苗，是中國生物繼滅活疫苗、重組疫苗技術路線後，在mRNA疫苗研發生產平台取得了重要里程碑成果。中生復諾健首席科學家賈為國教授表示，疫苗採用新型抗原設計，進一步提高了誘導有效中和抗體的能力，在易感動物模型實驗中顯示出其完全的攻毒保護作用。該疫苗先進的mRNA-LNP封裝技術，可以進一步保障疫苗的產能。

目前，中生復諾健在上海南翔建成從設計到生產的mRNA疫苗藥物中試研發平台，及年產能20億劑的智能化mRNA疫苗生產車間，可在短時間內針對突發傳染性疾病構建研發mRNA疫苗並迅速規模化生產。後續，企業積極、高效地推進Omicron株新型冠狀病毒mRNA疫苗的臨床試驗工作，採用隨機、雙盲、安慰劑平行對照的形式，進行臨床研究，進一步評價疫苗的安全性、免疫原性及保護效力。