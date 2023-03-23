六名央企高管被查　涉國家電投、國家電網、大唐集團等電力央企

中央紀委國家監委於23日（周四）通報了六名被查的央企領導，涉及國家電力投資集團、國家能源集團、大唐集團、國家電網等央企。



據中央紀委國家監委官網，國家電力投資集團（簡稱國家電投）原黨組成員、副總經理，中國電力企業聯合會黨委副書記、副理事長夏忠涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組和遼寧省盤錦市監委紀律審查和監察調查。

此外，國家能源集團科環集團國能朗新明環保科技有限公司原黨委書記、董事長徐志清，已主動投案，目前正在接受國家能源集團紀檢檢查組和北京市平谷區監委紀律審查和監察調查。

大唐集團旗下的大唐電力燃料有限公司原副總經理張志剛，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國大唐紀檢監察組和山東省濱州市監委紀律審查和監察調查。

大唐集團旗下的北京大唐燃料有限公司原總經理盛曉明，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國大唐紀檢監察組和山東省濱州市監委紀律審查和監察調查。

國家電網公司特高壓事業部計劃處副處長曲輝，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家電網紀檢監察組和陝西省漢中市監委紀律審查和監察調查。

國機集團恆天集團恆天資產管理有限公司原總經理孫曉東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受國機集團紀委和浙江省溫州市泰順縣監委紀律審查和監察調查。

根據資料，國家電投集團、國家能源集團、大唐集團和國家電網，均是中國主要電力央企。國家電網是中國最大電網公司，經營區域覆蓋26個省（自治區、直轄市），覆蓋中國國土面積的88%以上，供電服務人口超過11億人。

國機集團即中國機械工業集團有限公司，是中央直接管理的國有重要骨幹企業，發源於第一機械工業部，由原機械工業部70多家科研設計院所、裝備製造和工貿企業沿革發展而來。該公司定位為綜合性裝備工業集團。