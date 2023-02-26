遼寧省前副省長兼公安廳長王大偉涉受賄　檢察機關提起公訴

遼寧省人民政府前黨組成員、副省長，公安廳前黨委書記、廳長王大偉涉嫌受賄，國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由湖北省襄陽市人民檢察院審查起訴。



近日，襄陽市人民檢察院已向襄陽市中級人民法院提起公訴。

檢察機關起訴指控，王大偉利用職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、案件處理、職務調整等方面謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

王大偉歷任黑龍江省哈爾濱市委常委、政法委書記，黑龍江省公安廳黨委副書記、副廳長，遼寧省公安廳黨委書記、廳長，遼寧省人民政府黨組成員、省長助理、副省長等。

2022年3月1日，中央紀委國家監委網站通報稱遼寧省副省長、省公安廳廳長王大偉涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

2022年9月29日，中央紀監委通報指，經查，王大偉毫無理想信念，背棄初心使命，對中共不忠誠、不老實，為掩蓋「裸官」問題，搞假結婚欺騙組織。

人民網指出，「裸官」方便貪官腐敗和出逃，造成國有資產流失，助長社會上的不正之風，更重要的是，「裸官」得不到應有的重視和防範，給貪官們留下了逃避法律制裁的機會。一旦貪官「祼奔」，有關部門再想抓捕也就難上加難了。

通報指，王大偉違規收受他人大額錢款、借用管理和服務對象車輛；大肆賣官鬻爵，在幹部選拔任用工作中為他人謀利，嚴重破壞任職地區和系統的選人用人制度和政治生態；生活腐化，道德敗壞；利用職務便利為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定對王大偉作出「雙開」（開除黨籍及公職）處分，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。