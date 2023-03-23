今年最強沙塵暴席捲北方影響5.6億人　官方：來自蒙古國和新疆

內地大部分地區本周面臨今年來最強的沙塵天氣。據中新社23日報道，中國國家林業和草原局（國家林草局）表示，近期內地發生的強沙塵暴天氣過程影響約5.6億人。



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中新社報道指，國家林草局表示，3月以來，中國共發生了4次沙塵天氣過程，包括2次揚沙天氣過程、1次沙塵暴天氣過程和1次強沙塵暴天氣過程，較去年同期（2次）偏多，較近20年同期（3.3次）也偏多。

19日至22日發生的強沙塵暴天氣主要起源於蒙古國南部和中國新疆南部，主要影響了新疆、甘肅、青海、內蒙古、寧夏、陝西、山西、北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、山東、河南15個省份，受影響土地面積約362萬平方公里，受影響人口約5.6億人。其中，新疆若羌、甘肅張掖、內蒙古二連浩特、吉林白城等局地出現強沙塵暴。

吉林長春雨水中夾雜沙土灰塵：

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國家林草局解釋，近期沙塵天氣主要有三個成因：一是頻繁的冷空氣產生的風力較大，多地瞬時風速超過每秒20.8米，陣風達到9級以上，為沙塵天氣發生提供了動力條件；二是2月下旬到3月上旬蒙古國和中國西北地區等沙塵源區氣溫偏高，其中內蒙古大部、北京、天津、河北北部和中部、山西北部、陝西北部局部、寧夏北部局部等地氣溫偏高1～2℃，不穩定的空氣狀態提供了熱力條件。

三是2022年蒙古國南部植被生長狀況與2021年和近20年平均狀況相比均偏差，前期中國沙塵源區降水偏少，土壤墒情偏差，特別是華北北部、內蒙古東部、新疆東部降水量偏少明顯，植被生長狀況偏差，加之目前植被尚未返青，地表條件不利於抑制沙塵天氣發生。

國家林草局負責人表示，近年來，中國荒漠化、沙化土地面積持續縮減，防沙治沙工作取得了較好成效。但中國仍有257.37萬平方公里荒漠化土地和168.78萬平方公里沙化土地，特別是大面積的沙漠和戈壁始終是巨大且永久性的沙塵源，防沙治沙將是一項長期而艱鉅的重要任務。