深圳解除暴雨雷雨預警訊號　有高級商場一度「秒變水簾洞」

本港天文台周六（25日）中午12時20分，發出今年首個黃色暴雨警告訊號，並預計短期內香港廣泛地區或受大雨影響。

而一河之隔的深圳亦同樣受到暴雨侵襲，深圳氣象台早前發布暴雨橙色預警，全市一度進入防禦狀態。但隨著風雨逐漸減弱，當地於下午3時解除市區陸地、海域暴雨和雷雨大風預警訊號。



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綜合內媒報道，深圳市氣象台11時25分發布暴雨黃色和雷雨大風黃色預警，並預計寶安區、光明區、南山區、福田區、羅湖區、龍華區、龍崗區、珠江口和深圳灣海域3小時內將自西向東轉雷雨天氣，雨量30-50毫米，伴7-8級短時陣風和雷電，全市進入暴雨戒備狀態。

12時50分，深圳市氣象台將暴雨黃色預警升級為橙色預警，並指過去1小時，南山區和福田區已出現小時雨量30-50毫米的強雷雨，預計強降雨還將持續1-2小時，並伴8級左右短時大風，全市進入暴雨防御狀態。

值得注意的是，有網傳消息稱，深圳暴雨威力一度非常之大，當地最好的商場之一華潤城萬象天地更出現水浸，被網民調侃為「秒變水簾洞」。

而隨著雷暴雲團移出，風雨逐漸減弱，深圳市氣象台下午3時解除市區陸地、海域暴雨和雷雨大風預警訊號。

此外，深圳福田國家基本氣象站12時15分觀測到今年初雷，較氣候平均初雷日（3月5日）偏晚20天。