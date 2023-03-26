秦剛：歡迎洪都拉斯總統卡斯特羅盡快訪華　共同擘畫兩國關係藍圖

3月26日，國務委員兼外長秦剛與洪都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）舉行會談，並代表兩國政府簽署中洪建交公報。

秦剛表示，中方歡迎洪都拉斯總統卡斯特羅（Xiomara Castro）在建交後盡快訪華，與國家主席習近平共同擘畫兩國關係藍圖。



秦剛表示，國家主席習近平高度重視中洪關係發展，中方歡迎洪都拉斯總統卡斯特羅在建交後盡快訪華，與習近平主席共同擘畫兩國關係藍圖。

一個中國原則是國際社會普遍共識，是公認的國際關係準則。洪方作出承認一個中國原則的重要決斷，加入世界主流，這完全符合洪都拉斯國家和人民的根本和長遠利益，也是選擇站在歷史正確一邊和絕大多數國家一邊。中方高度讚賞洪方對中洪建交的鮮明態度和堅定決心。

秦剛指出，中洪建交為兩國關係發展正式吹響號角，雙方應以「時不我待，只爭朝夕」的精神加快增進了解，深化互信，推進務實合作，帶動中洪關係順利起步、行穩致遠。希望洪方堅定恪守一個中國原則，為中洪關係順利發展營造良好政治氛圍和輿論環境。

2023年3月26日，國務委員兼外交部長秦剛與洪都拉斯外交部長雷依納舉行會談，並簽署《中華人民共和國和洪都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》。（新華社）

中洪建交光明正大，是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史潮流。雙方要加強對接協調，就重要雙邊協議與合作機制加快磋商，儘早達成一致，迅速搭建雙邊關係的「四梁八柱」。歡迎洪方支持和加入習近平主席提出的共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議，在有關框架下推動交流借鑒和務實合作。

兩國政府、政黨、議會、地方、文教、媒體、旅遊等各領域也應盡快開展對接合作，不斷凝聚起中洪各界推動兩國關係發展的共識和力量。中方將全力支持洪經濟社會發展、提高人民生活水平，願擴大進口洪特色產品，鼓勵中資公司赴洪投資興業，參與洪大型基礎設施建設，優先實施惠民生項目，盡快形成一批看得見摸得著的成果，釋放建交「紅利」。

中洪建交不僅造福兩國人民，也將為加強發展中國家團結合作、推進國際關係民主化產生重要影響。

秦剛強調，建交只是萬里長征第一步，相信在雙方共同努力下，中洪關係一定會起好步、開好局，迎來美好的未來。

洪都拉斯外長雷依納表示，卡斯特羅總統很高興應邀訪華。洪都拉斯及中國建交開啟了兩國關係新時代，走出了歷史性一步，將極大造福兩國人民。

洪方對中國取得的發展成就深表欽佩，承諾遵守一個中國原則，願同中方進一步密切兩國關係，全速推進兩國各領域合作，加強在多邊領域溝通協調，實現互利共贏。洪方已撤回駐台「大使」，將盡快宣布廢除同台一切「官方」協議。