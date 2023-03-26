丁薛祥：對外開放像人類要吃飯喝水　是國家發展基本需要

中國發展高層論壇2023年年會26日（周日）在北京開幕，國務院副總理丁薛祥發表主旨演講時指對外開放是中國基本國策，是國家發展的基本需要，就像人類要吃飯、喝水、呼吸和睡眠一樣。中國不斷擴大對外開放，不僅發展了自己，也造福了世界。



丁薛祥表示，中國構建新發展格局，決不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環。中國將著力推動國內國際雙循環相互促進，積極擴大高質量產品和服務進口，同各國各方共享市場機遇。持續擴大市場准入，全面優化營商環境，落實好外資企業國民待遇，更大力度吸引和利用外資。

丁薛祥稱，中國會更加主動對接高標準國際經貿規則，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，加快打造對外開放新高地，建設更高水平開放型經濟新體制。拓展和優化區域開放空間布局，鼓勵各地立足比較優勢擴大開放，促進東中西互動協同開放，助力推動區域協調發展。紮實推進高質量共建「一帶一路」，努力實現高標準、可持續、惠民生目標，為全球發展繁榮注入新動力。

丁薛祥又表示，要攜手建設開放型世界經濟，推動世界經濟穩定復甦。他提出五點倡議：一是加強國際宏觀經濟政策協調，避免政策激進調整產生嚴重負面外溢效應。二是堅持真正的多邊主義，為世界經濟復甦注入強大正能量，提供更多穩定性和確定性。三是深化國際科技交流合作，打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境。四是打造綠色合作夥伴關係，加強清潔能源、低碳環保、污染防治等領域合作，培育綠色發展新動能。五是著力推動共同發展，積極落實全球發展倡議，共建團結、平等、均衡、普惠的全球發展夥伴關係。