2022年粵港澳大灣區GDP總量超13萬億元人民幣　綜合實力顯著增強

據粵港澳三地統計部門數據顯示，2022年，粵港澳大灣區經濟總量超過13萬億元人民幣。



廣東省統計局數據顯示，2022年大灣區內地9市本地生產總值104681億元人民幣；香港特區政府統計部門公佈的數據顯示，香港實現本地生產總值28270億港元，按2022年平均匯率折算，約24280億元人民幣；澳門特區政府公佈的數據顯示，澳門實現本地生產總值1773億澳門元，約1470億元人民幣。故此，粵港澳大灣區經濟總量超13萬億元人民幣，在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》印發4年多後，交出亮眼的成績。

在2022年底，粵港澳三地政府還聯合舉行粵港澳大灣區全球招商大會，現場達成853個合作項目，投資總額達2.5萬億元人民幣。展望2023年，廣東省政府在年初的政府工作報告中提出，該省經濟社會發展主要預期目標為經濟增長5%以上，其中大灣區內地9市的目標增速多高於此；香港預計經濟增長介於3.5%至5.5%，至於澳門經濟亦預料將實現反彈。

廣州中山大學區域開放與合作研究院院長毛艷華表示，面對「三重壓力」，大灣區經濟持續穩健發展，顯現區域市場的活力和高成長性。隨著進一步開放、創新、國際化，大灣區成為構建「雙循環」新發展格局的重要橋樑。