博鰲亞洲論壇秘書長：張揚真正多邊主義　促進開放地區主義

博鰲亞洲論壇2023年年會於3月28日至31日在海南博鰲舉行。在28日的新聞發布會暨旗艦報告發布會上，博鰲亞洲論壇秘書長李保東表示：「從論壇來講，張揚真正的多邊主義，促進開放的地區主義，這是我們一貫的主張。希望通過年會的討論，在不確定的世界中探尋確定性，促進世界各國加強團結合作，更好地迎接挑戰；堅持開放包容，更好地促進發展。」



李保東表示，據初步統計，今年共有來自50多個國家和地區的約2000名代表參加年會。除各國領導人之外，還有92位各國部長級高官和前官員，11位國際和地區組織負責人以及眾多商界領袖及著名學者參與討論。

論壇每年的年會都會探討當年世界上最重大的問題。對此，李保東表示，不確定性突出，是當今世界的顯著特點。這種不確定性來源於動盪與變革這兩種趨勢交織演進。從戰爭地區的動盪到國際市場的動盪，從社會變革到科技革命，世界變亂交織，發展與安全兩大赤字更加凸顯。在這一背景下，不同國家採取了不同政策，各自發展進程和相互間關係都出現了新變化。

李保東指出，這種不確定性突出表現為一系列重大挑戰上。無論是新冠疫情、地緣政治衝突，還是世界經濟下行、全球氣候變暖，哪一項挑戰都不僅關乎當下，也關乎未來。面對這些挑戰，國際社會對於加強合作、促進發展的呼聲更加高漲，願望更加強烈。同時，對於如何看待和應對這些挑戰，國際社會也存在不同的看法和主張。年會提供平台，就相關問題進行開放包容的討論，共同探尋解決方案。