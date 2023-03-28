博鰲亞洲論壇揭幕發表報告　亞洲經濟2023年料增4.5%

博鰲亞洲論壇2023年會3月28日在海南拉開本年度系列活動的序幕，本屆年會議程將廣泛討論地區和國際問題。本屆年會主題為「不確定的世界：團結合作迎挑戰，開放包容促發展」。博鰲亞洲論壇《亞洲經濟前景及一體化進程2023年度報告》同日發布。



衛星通訊社28日稱，博鰲亞洲論壇秘書長李保東介紹了《亞洲經濟前景及一體化進程2023年度報告》，指出亞洲地區非常得體地處理了不穩定因素。中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長張宇燕闡述了其中的要點。

報告表示，今年在世界經濟放緩和全球化遭遇碎片化風險的大背景下，預計亞洲經濟整體復蘇步伐繼續推進，區域生產、貿易、投資一體化和金融融合進程將加快，亞洲將把握好全球經濟治理的「亞洲時刻」。亞洲經濟體抗外部衝擊能力、產業鏈重構與韌性、應對氣候變化以及區域貿易協定落實是四大值得重點關注的問題。

報告預測，亞洲經濟實質GDP在2023年料增長4.5%，較2022年的2.4％增加1個百分點。該報告還表示，鑑於全球經濟放緩，亞洲經濟增長可能在2023年表現突出。

論壇將持續四天，期間將舉辦約50場活動，其中35場將對記者開放。按照慣例，論壇將以新聞發佈會開始，論壇組織者將在會上提交一份關於亞洲地區發展的分析報告。博鰲亞洲論壇主體部分的開幕式將在第三天舉行，中國領導人、其他國家領導人和主要國際組織負責人將發表講話。預計中國國家主席習近平將對博鰲亞洲論壇與會者發表講話。

俄羅斯與博鰲亞洲論壇

俄羅斯代表歷來積極參加博鰲亞洲論壇。俄羅斯與天然氣出口國論壇合作的特別總統代表、俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）董事會主席祖布科夫（Viktor Zubkov）是論壇的董事會成員。

俄羅斯駐華大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）也將出席論壇。論壇至少有兩個專題部分將與俄羅斯直接相關。

「全球地緣政治展望」部份將專門討論俄烏衝突和中美關係摩擦對世界的影響。與會者將討論與烏克蘭危機相關的主要趨勢。

另一個題為「世界能源大變局」的部份將討論在西方對俄制裁背景下全球供需結構的變化。它將重點關注能源價格上漲等迫切問題，以及維護國際能源市場穩定和能源供需平衡的挑戰。專家們還將討論傳統能源供應格局不斷變化對各國的影響。

其他與會國和參與者

今年，參加論壇的嘉賓人數將與新冠疫情暴發前的2019年大致相同。當年，來自60個國家和地區的約2000名代表參加了論壇。

論壇期間，計劃舉辦一系列閉門會議，包括一些旨在加強地區和國際聯繫的圓桌會議和戰略對話。與往年一樣，博鰲亞洲論壇將舉辦中美企業家、中澳公司以及中國歐盟商業代表之間的對話。

此外，還將舉行跨國公司會議和海外華人華僑企業家會議。最後，將舉行論壇董事會和咨詢機構會議。

博鰲亞洲論壇自2001年以來一直定期召開。今年的博鰲論壇將於3月28日至31日舉行。博鰲論壇被稱為東方達沃斯——一個簽署重要協議、協調亞洲國家和世界所有其他地區商界和政府代表立場的主要平台。中國政府非常重視它的發展，將該論壇視為軟性外交的有效工具，有助於加強和鞏固北京同世界的聯繫。