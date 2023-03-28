杜絕網暴、假消息　網信辦：組織水軍的公司一經發現將列入黑名單

網絡暴力、假消息、輿論導向等問題向來為人詬病，這當中離不開假賬號，即「水軍」的影片。周二（28日），國新辦就2023年「清朗」系列專項行動有關情況舉行發布會，國家互聯網信息辦公室網絡綜合治理局局長張擁軍在會上提到今年主要從四個方面整治網絡水軍操縱信息內容問題，組織水軍的公司、MCN機構一經發現將列入黑名單。



張擁軍介紹，從國家網信辦職能講，今年的水軍治理重點聚焦網絡水軍操縱信息內容問題，主要從四個方面整治。一是阻斷招募推廣渠道。目前網上明目張膽地招聘網絡水軍信息已大為減少，但還是出現了各種變著花樣招聘網絡水軍的情況，比如有的以兼職形式招聘招攬水軍；有的採取諧音詞、變體字來為水軍推廣引流；有的打著數據維護的名義從事水軍活動；還有一些建立自己的平台等。所以，當局將繼續和網站平台一道，對水軍操縱信息進行治理，加強內容攔截處置，打掉水軍容易聚集的群組版塊。他提醒廣大網民不要為所謂的「兼職」迷惑，而實質上充當了水軍。

二是全面查處實施水軍活動工具。包括一些小的平台成為水軍集散地，有的群控軟件控制多個賬號進行批量發帖，操縱機器人進行刷量刷評；還有一些非法採用技術手段操縱正常的賬號充當水軍，即把驗證碼破解以後，將一些正常賬號變成了水軍，且當事人可能都不知情；還有一些專門用於水軍接發任務和支付結算等。今年將從嚴整治，對這些性質嚴重的平台，要堅決關閉。

三是嚴懲違規賬號及背後主體。賬號是水軍操縱信息內容的主要載體，對於惡意蹭炒熱點、刷轉評贊數據的水軍賬號，當局將從嚴處置、堅決關閉。對於組織水軍的公司、MCN（Multi-Channel Network）機構，一經發現將列入黑名單，禁止這些公司或者 MCN 機構從事和網絡有關的活動，涉及違法犯罪的，將移交有關部門。

四是壓實網站平台主體責任。不斷提升網站平台對抗機器人水軍的技術手段，查處批量養號、「殭屍」賬號等問題，完善榜單、話題、異常流量的測評機制，加強同質化文案識別處置，有效防範遏制水軍操縱內容信息等問題。