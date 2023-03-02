兩會｜「粉髮女孩」離世引反思　人大代表籲出台《反網絡暴力法》

網絡暴力問題不時引起關注，如早前在浙江杭州便發生一宗24歲「粉髮女孩」因網暴而抑鬱離世的悲劇。據《人民日報》周四（2日）報道，在新一屆全國人大即將召開之際，全國人大代表、TCL創始人、董事長李東生建議盡快出台《反網絡暴力法》，構建網絡暴力常態化治理機制。他表示，惡性網暴事件屢禁不止，網絡暴力治理工作依然任重而道遠，而出台相關法規是治理良方。



李東生籲出台《反網絡暴力法》。（澎湃新聞）

今次已是李東生第三次提出網絡暴力治理相關建議，他2021年時建議加大網絡誹謗的治理和懲罰力度，2022年建議國家針對網絡暴力專門立法。李認為，當前在法律層面對於網絡暴力缺乏精確定義，以及明確的可操作性司法解釋，尤其缺乏反網絡暴力的專項法律條款作為指引，導致在實際訴訟過程中，法官裁判規則無法統一，自由裁量權較大。如此一來，治理網絡暴力還存在違法行為和主體認定難、違法證據取證難、治理週期長的問題。網絡暴力違法成本低、維權成本高，需要逐步從運動式整治轉向常態化治理。

李東生提出三點建議，一是盡快出台《反網絡暴力法》，從法律層面明確界定網絡暴力的定義和範疇，以具體化的法律條文指導司法實踐；二是構建網暴技術識別模型，持續強化監督發現保護機制，建立快速舉報通道，從源頭上加強對網暴當事人的保護，同時降低取證難度；三是建立網絡暴力黑名單機制與監察執法體系，將涉及網暴行為的個人或機構列入黑名單，對其採取更長處罰期的限流、禁言、關閉賬號等處理措施。

據早前報道，杭州24歲女孩小鄭在2022年7月被保研至華東師範大學後，拿著錄取通知書到醫院看望病床上84歲的爺爺。彼時她因「希望畢業照上的自己明媚鮮豔」而染了粉色頭髮。拍下照片後，她發到社交平台分享留念。

次日，小鄭發現自己的照片被不斷盜用，各種不堪入目的評論不斷湧現。有營銷號編造她「專升本」的故事賣課，有網民稱其「不正經」，有人造謠「老人帶病考取研究生，還娶了一個小女生」，嚴重侮辱性內容達上千條。

2月19日晚，小鄭的一位高中摯友確認，其在與抑鬱症抗爭半年多後離世。事件再次觸發人們對網暴問題的反思。