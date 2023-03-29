曾被曝「失聯」　中國足協原副主席于洪臣涉嚴重違紀違法被查

中國足壇反腐掀起風暴，湖北省紀委監委周三（29日）通報，中國田徑協會主席、中國足協原副主席于洪臣，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。



中國田徑協會主席、中國足協原副主席于洪臣，涉嫌嚴重違紀違法被查。（網上圖片）

此前，內地資深足球記者秦雲爆料，于洪臣上周一（20日）參加國家體育總局的學習活動期間「失聯」，以至於他在上周二（21日）全天的學習活動中都未有露面。

于洪臣曾在國家體育總局競體司和群體司工作多年，還於1986年參與《足球訓練大綱》的製訂。2006年起在國家體育總局擔任08備戰辦公室副主任。2010年2月，出任足球運動管理中心副主任。

2015年12月，第十屆中國足球協會第二次會員大會召開，宣布于洪臣不再擔任足協副主席，改為專職執委。2017年8月，于洪臣離開足球領域，獲任國家體育總局田徑運動管理中心主任、黨委書記。2022年12月8日，中國田徑協會第十屆代表大會一次會議舉行，于洪臣當選為第十屆執委會主席。

中超聯賽有限責任公司原總經理董錚被查。（PP體育）

此外，湖北省紀委監委還同時宣布，中超聯賽有限責任公司原總經理董錚涉嫌嚴重違法被查。

而在于洪臣、董錚之前，中國男足前主教練李鐵、中國足協原秘書長劉奕、常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮、中國足協主席陳戌源、中國足協紀律委員會主任王小平、競賽部部長黃松等人先後落馬。