國台辦：統一後可解決台灣缺水缺電問題　台胞在國際底氣更足

國台辦周三（29日）舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮表示，兩岸統一後，台灣可實行不同於大陸的社會制度，「台灣同胞的國際發展空間將更大，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴，共享中華民族偉大復興的榮耀。」



朱鳳蓮表示，兩岸統一後，台灣可實行不同於大陸的社會制度。（微博＠央視軍事）

國台辦主任宋濤日前在江蘇昆山與台商台青座談，針對統一後有何好處時，宋濤表示，只要在一個中國原則下，台胞希望得到什麼都可以商量。

朱鳳蓮對此回應稱，大陸和台灣同屬一個中國，中國的國家主權和領土從未分割，海峽兩岸同屬一中的事實從未改變。一個中國原則是兩岸關係的政治基礎。在一個中國原則基礎上實現國家統一，是歷史大勢，是正道。統一之後，台灣同胞將享受到實實在在的好處。

朱鳳蓮表示，統一後，台灣可以實行不同於大陸的社會制度。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

朱鳳蓮強調，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動盪，台灣同胞切身利益就會受到損害。（新華社）

朱鳳蓮說，統一後，兩岸經濟合作機制化、制度化更加完善，以大陸市場為廣闊腹地，台灣經濟發展空間更大，競爭力更強，產業鏈供應鏈更加穩定通暢，創新活力更加生機勃勃。長期困擾台灣發展和民生改善的眾多難題，特別是缺水、缺電等民生問題，可以在兩岸融合發展、應通盡通中得到解決。台灣的財政收入盡可用於改善民生，多為老百姓做實事、辦好事、解難事。

朱鳳蓮指，統一後，台灣的文化創造力將得到充分發揚，兩岸同胞共同傳承中華文化、弘揚民族精神，交流互鑑、化育後人，台灣地域文化在中華文化根脈的滋養中更加枝繁葉茂。

朱鳳蓮強調，陸方希望越來越多台灣同胞清楚認識到堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展，和平統一前景就能得到維護；背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動盪，台灣同胞切身利益就會受到損害。