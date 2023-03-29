馬英九到南京大屠殺紀念館致祭　國台辦副主任陳元豐同行

撰文：林芷瑩
出版：更新：

台灣前總統馬英九到大陸祭祖及交流第三日，今日（29日）上午參訪侵華日軍南京大屠殺紀念館，向遇難者獻花致祭，國台辦副主任陳元豐、南京市委書記韓立明等人同行。
馬英九在南京大屠殺紀念館外受訪時提到，兩岸應該避免戰爭發生，「因為一旦戰爭發生，沒有其他任何事情可以彌補」。

除了陳元豐、韓立明，同行的還包括江蘇省常委惠建林、國台辦聯絡局局長孫升亮、江蘇省台辦主任練月琴、南京市委秘書長蔣躍建。

馬英九在南京大屠殺紀念館外受訪。他表示，南京大屠殺是人類歷史上罕見的野獸般行為，中國人成為最大受害者；他在留言簿寫上「歷史絕對不可以遺忘」，認為所有中國人都應該從這件事情上得到教訓，要自立自強才不會被人欺凌、任人宰割。

馬英九稱，身為一個中國人，不管在海峽哪一邊都應該自立自強，面對外面的欺凌，要勇敢的抵抗。

他表示，親身參訪南京大屠殺紀念館後情緒受到很大的衝擊，與看書、看照片的感受是完全不同。中國在歷史上都有很多災難，但從來沒有像與日本作戰過程當中受到這麼多屈辱、迫害，而且沒有完全康復過來。因此，一方面應該自立自強，做到不受到外族入侵的能力，同時也要保持非常仁愛的心，不要侵略別人。

對於外媒預言兩岸會開打，大陸會武統，馬英九認為，兩岸都應該去避戰、然後去謀和，避免戰爭發生，並且去研商如何去避免戰爭，因為一旦戰爭發生，沒有其他任何事情可以彌補。

馬英九晤江蘇書記　提及曾與習近平會面　籲陸方多認識台灣人心理自稱「前總統」　馬英九南京中山陵致詞：民國到今天已經112年有片｜馬英九大陸行人氣高　赴南京總統府參觀大批民眾搶拍圍觀勿輕言為馬英九和平訪陸貼金又抹紅
馬英九
南京大屠殺
南京
國台辦