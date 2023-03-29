馬英九到南京大屠殺紀念館致祭　國台辦副主任陳元豐同行

台灣前總統馬英九到大陸祭祖及交流第三日，今日（29日）上午參訪侵華日軍南京大屠殺紀念館，向遇難者獻花致祭，國台辦副主任陳元豐、南京市委書記韓立明等人同行。

馬英九在南京大屠殺紀念館外受訪時提到，兩岸應該避免戰爭發生，「因為一旦戰爭發生，沒有其他任何事情可以彌補」。



除了陳元豐、韓立明，同行的還包括江蘇省常委惠建林、國台辦聯絡局局長孫升亮、江蘇省台辦主任練月琴、南京市委秘書長蔣躍建。

馬英九在南京大屠殺紀念館外受訪。他表示，南京大屠殺是人類歷史上罕見的野獸般行為，中國人成為最大受害者；他在留言簿寫上「歷史絕對不可以遺忘」，認為所有中國人都應該從這件事情上得到教訓，要自立自強才不會被人欺凌、任人宰割。

馬英九稱，身為一個中國人，不管在海峽哪一邊都應該自立自強，面對外面的欺凌，要勇敢的抵抗。

他表示，親身參訪南京大屠殺紀念館後情緒受到很大的衝擊，與看書、看照片的感受是完全不同。中國在歷史上都有很多災難，但從來沒有像與日本作戰過程當中受到這麼多屈辱、迫害，而且沒有完全康復過來。因此，一方面應該自立自強，做到不受到外族入侵的能力，同時也要保持非常仁愛的心，不要侵略別人。

對於外媒預言兩岸會開打，大陸會武統，馬英九認為，兩岸都應該去避戰、然後去謀和，避免戰爭發生，並且去研商如何去避免戰爭，因為一旦戰爭發生，沒有其他任何事情可以彌補。