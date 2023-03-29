蔡英文今過境美國　外交部批「竄美」：堅決反對任何美台官方往來

台灣總統蔡英文今日（29）日出訪中美洲友邦危地馬拉及伯利茲，期間並將過境美國。3月29日，外交部發言人毛寧批評稱，中方已經多次就蔡英文「過境」竄美問題向美方提出嚴正交涉。



毛寧指出，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸。



毛寧批評，過去的錯誤不能為今天的錯誤開脫，犯錯次數的疊加不能提供任何合法性。他指出，台灣當局領導人赴美「過境」是假，謀求「突破」，宣揚「台獨」是真，不是中方過度反應，而是美方一味縱容支持「台獨」分裂勢力，性質惡劣。製造問題、挑起事端的不是中方，而是美方和「台獨」分裂勢力。

毛寧稱，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，切實將美國領導人作出的不支持「台獨，不支持「兩個中國」或「一中一台」的承諾落到實處，停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則，停止一邊聲稱要為中美關係加裝護欄，一邊做破壞兩國關係政治基礎的危險行徑。中方將密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。

蔡英文出訪台灣友邦的「民主夥伴共榮之旅」於今日（3月29）日啟程，蔡英文在登機前發表談話表示，「台灣走向世界的決心只會越來越堅定，外來壓力不會阻撓我們走向世界的決心。」

《中時電子報》指出，蔡英文此行前傳出美方原定要對此進行簡報，卻在開始沒多久前突然先通知延後，後來更直接「取消」，且美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，不會安排行政部門官員與蔡碰面，

此外，大陸國台辦也強調若蔡英文與美國國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面必將反擊，使蔡英文此行更加受到關注。