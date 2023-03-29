傅瑩稱要中國人想清楚「與美鬧翻，哪國會挺中」　文章遭封引熱議

據傳中國外交部前副部長傅瑩最近在一場論壇演講時，呼籲中國人想清楚，中美一旦決裂，有沒有國家會站到中國一邊，不要「總把精力放在唱衰美國上」。她的演講被網民節錄發到網上，但貼文很快遭刪除。



根據網民發在微信上的節錄內容，現任清華大學戰略與安全研究中心主任的傅瑩，針對中美關係提出最新判斷與期望。她在演講中說，中國人（對中美關係）要用自己腦袋想清楚，一是要自己想清楚，二是要和美方討論清楚。

傅瑩稱，中國人要想清楚，中美鬧到決裂或分道揚鑣，有沒有國家會選邊站到中國一邊，「我們到底要什麼，我們應該做什麼？」

中國外交部前副部長傅瑩（GettyImages）

談及中國近幾年流行的「美國衰落」論，傅瑩稱，美國是不是衰落了，這是美國自己的事。中國決定不了美國衰落，「也不會因為你天天說人家衰落，人家就會真衰落」，中國自己的事情、自己的問題也很多，「別總把精力放在唱衰美國上，沒有必要相互踩」。

她在演講中也說，中美兩個大國現在既需要解決好本國自己的問題，也需要相互合作並説明世界，這才是大國風範。她希望中美兩國重歸於好，不要相互對抗，強調「中美和好肯定是有利於中國」。

傅瑩這一演講被網民節錄整理成貼文，星期天（3月26日）在微信上發佈，但貼文後來遭刪除，顯示「此內容因違規無法查看，接相關投訴，此內容違反《互聯網使用者公眾帳號資訊服務管理規定》。」

瑩兼任北京清華大學戰略與安全研究中心主任至今。（清華大學新聞網）

傅瑩出身中國外交系統，歷任中國駐菲律賓大使、亞洲司司長、駐澳大使、駐英大使、外交部副部長、全國人大外事委員會主任委員等職，自2020年開始，傅瑩兼任北京清華大學戰略與安全研究中心主任至今。

編按：據《風傳媒》報道，傅瑩的論壇發言遭到刪除的新聞，在華文新聞圈廣受關注，不所謂「遭到微信刪除」的內容，主要出自傅瑩2020年7月9日在「相互尊重、信任合作——把握中美關係的正確方向」論壇發言。

目前清大戰略與安全研究中心官網仍可看見全文，陸媒當年報導也未遭到屏蔽，不確定是否僅在微信遭到屏蔽。根據內媒當時報道：「傅瑩提到了21世紀中國面臨的三大問題：如何判斷國際大勢？如何持續發展自己？如果與國際社會合作？這三大問題都必須由中美關係來解決」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

