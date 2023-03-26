秦剛：中美關係春寒料峭　若搞好世界受益反之遭殃

中國外交部指，中國國務委員兼外長秦剛3月25日下午在北京集體會見到訪的美國友好團體和工商界人士。他稱目前中美關係依舊春寒料峭，令人遺憾，並指「中美關係搞好了，世界受益，反之，世界遭殃。」



外交部稱，秦剛表示中國國家主席習近平在十四屆全國人大一次會議上再次全票當選連任，中國大政方針保持穩定連貫，中國將繼續推進高水平對外開放，開放的大門愈來愈大，中國經濟社會已按下「重啟鍵」，正迎來強勁復蘇。

他稱，這是對美國工商界的三重利好，但令人遺憾的是，目前中美關係依舊春寒料峭。

秦剛指，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，中美關係搞好了，世界受益，反之，世界遭殃。

中國國務委員兼外長秦剛2023年3月25日下午在北京集體會見來訪的美國友好團體和工商界人士（中國外交部）

他稱中方對發展健康、穩定、建設性的中美關係的態度沒有變化，始終主張中美相互尊重、和平共處、合作共贏，發展良好的中美關係需要美方相向而行，希望美方摒棄零和思維，停止不擇手段遏制打壓中國，和中方一道推動中美關係克服當前困難，重回健康穩定的軌道。

他又歡迎美國企業繼續擴大對華投資、紮根中國，中方願繼續為包括美國企業在內的各國企業提供更好的營商環境。

外交部引述美方人士表示，此次來訪深刻感受到中國經濟社會發展的生機和活力，也深刻感受到中國人民對美中關係發展的期待，美中相互依存，當前美中關係處於關鍵時期，美工商界支持美中關係健康發展、保持兩國關係穩定，致力於防止兩國陷入互相孤立的怪圈、爆發衝突，歡迎美中增加面對面接觸，進一步擴大美中航班數量，促進兩國各界交流，加深兩國經貿、投資合作。