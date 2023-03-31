馬英九祖墳列湖南湘潭當地文博名錄　地方急修「英九路」居民樂翻

台灣前總統馬英九正在大陸訪問，預計4月1日會到家鄉湖南湘潭白石鎮祭祖。據地方公開資訊，馬英九祖墳現已列入當地文博單位名錄，網上另有影片流傳，指當地已加建臨時木製道路，通往馬家祖墳，方便馬英九祭祖。



根據馬英九基金會此前公布的行程規劃，馬英九3月31日搭乘高鐵從武漢赴長沙後，擬參訪馬英九母親秦厚修的母校周南中學；4月1日當天，馬英九則將轉赴湖南老家湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖，並參訪父親馬鶴淩的母校岳雲中學。

根據《齊魯晚報》報道，白石鎮當地村民指出最近出現不少本地人及外地人來到馬家的祖墳參觀或拜祭，其中一人論輩份還是馬英九的堂弟。報道指稱，馬英九祖父馬立安生前曾帶頭修建該處的古碼頭—寺門前義渡，現已成為湖南省的省級文物保護單位。另根據湘潭市基層政務公開網站提供的資訊顯示，位於茶恩寺鎮雙陽村的馬英九祖墳已經列入當地文博單位名錄。

馬英九祖父馬立安之墓。（澎湃新聞）

此外，或為方便馬英九祭祖，內地網上流傳一段微博影片，示意白石鎮本來就有一條用水泥建成的道路通往馬家祖墳，但是比較狹窄，近日在水泥路旁邊已再加建一條紅色木製道路，令整條道路更寬闊。

湖南湘潭白石鎮已加建臨時木製道路，通往馬家祖墳，方便馬英九祭祖。（影片截圖）

對於地方為馬英九祭祖「鋪路」，有當地居民發文指出，「自己老家有條路爛了幾十年，最近因為馬英九要回鄉祭祖，十天就翻新好了」，喜道「當地群眾現在感激馬英九的到來」，甚至有施工隊的人戲稱「從墓地到其老家，就叫『英九路』」，意外掀起地方受惠馬英九祭祖帶來的「紅利」。

湘潭市政府官網曾於2021年1月刊文介紹，指湘潭是台灣政要馬英九、宋楚瑜先生的故鄉，近年來，兩地互動頻繁，台胞台屬資源十分豐富。在湘潭經開區開展「海峽兩岸產業合作區」建設，優勢明顯、基礎良好、環境優越。