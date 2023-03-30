馬英九於武漢盛讚大陸疫情控制得好：對整個人類的貢獻

台灣前總統馬英九30日（周四）前往武漢市檔案館，參觀「英雄城市抗擊新冠肺炎疫情武漢保衛戰專題展」，表示中國大陸在新冠疫情初期控制得好，他感到非常敬佩，不只是對中國大陸，甚至是對整個人類的貢獻。



馬英九30日前往武漢市檔案館，參觀「英雄城市抗擊新冠肺炎疫情武漢保衛戰專題展」。（馬英九辦公室提供）

綜合台媒報道，馬英九參訪武漢抗疫特展的行程由金銀潭醫院院長張定宇陪同，現場展覽還包括「台胞協助抗疫專區」，介紹台商捐贈的呼吸器材等醫療設備，並展示武漢返台包機事件的照片，馬英九對張定宇說：「不好意思，我們政府給你們造成困擾」，暗批蔡英文政府阻撓包機。

參訪結束後，馬英九分享參觀心得時特別提到，中國大陸在疫情初期做到很好的控制，讓疫情不會大幅向外擴張，「這點我們感到非常敬佩」，更說這不是只對中國大陸，而是對整個人類的貢獻。

馬英九也談到兩岸在疫情過後的交流發展願景，他認為大家都把防疫工作做得更完整，兩岸有很大的合作空間，雙方之間也有醫療技術的合作協議，希望可以充分運用。

馬英九參訪武漢大學時致辭。（馬英九辦公室提供）

此外，馬英九在同日參訪武漢大學，致辭時引用小說《最後一堂課》的故事表示，連不同文不同種的德國和法國都可攜手合作，變成歐盟最主要的強大力量，為何兩岸不能？他並惋惜台灣在政權更替後，兩岸關係一落千丈，兩岸教育交流硬生生中斷，非常痛心。