廣州上海地鐵取消強制口罩令　北京仍需佩戴　鍾南山建議4月除罩

上海、廣州、南京等多座城市，近日宣布不再強制市民乘搭地鐵時佩戴口罩，不過，北京就暫未放鬆有關措施。國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏對此表示，疫情發展到現階段，佩戴口罩已可成為非強制性措施。



北京地鐵仍要求乘客佩戴口罩。（北京日報）

有網民近日反映，現時乘搭上海地鐵即時不佩戴口罩亦可進入地鐵，並不會有工作人員阻攔。上海地鐵周四（30日）回應，新冠病毒實施「乙類乙管」後，乘坐上海地鐵已不強制要求乘客佩戴口罩。不過，目前仍建議乘客佩戴，但不會作強制性要求。

除了上海之外，廣州、南京、西安、成都、福州等多座城市，均宣布放寬「口罩令」。

不過，據《北京日報》報道，北京地鐵工作人員表示，遇到沒有佩戴口罩的乘客時，工作人員仍會勸導乘客將口罩戴上，同時站內也會為忘記佩戴口罩的乘客提供口罩。

廣州等多座城市宣布放鬆「口罩令」。（羊城晚報金羊網）

張文宏對此表示，疫情發展到現階段，佩戴口罩已經可以成為非強制性的措施。「世衛組織也已經釋放了終結新冠作為公共衛生突發事件的訊號。」

世衛幹事譚德塞3月17日表示，與大流行期間的任何時候相比，世界現在的處境肯定要好得多，「我有信心，今年我們將可以結束新冠作為國際關注的突發公共衛生事件。」

不過，譚德塞強調，目前「還沒有到那一步」。根據世衛組織的數據，截至3月6日的一周，全球仍報告了5000多宗染疫死亡個案。

鍾南山表示，疫情發展到現階段，佩戴口罩已經可以成為非強制性的措施。（南方都市報）

此外，中國工程院院士鍾南山亦表示，過去三年，戴口罩是一個很好的預防病原體的有效手段，但疫情發展到現階段，佩戴口罩已經可以成為非強制性的措施。「人群長時間低暴露於流感等病原體，鼻腔缺少刺激，對人體自然免疫力的形成不利，進入4月以後，條件允許情況下，建議可以不戴口罩。」

3月13日，教育部、國家衛健委、國家疾病預防控制局聯合發布《關於印發高等學校、中小學校和托幼機構新型冠狀病毒感染防控技術方案（第七版）的通知》，明確高校、中小學不強制要求師生佩戴口罩；幼托機構幼兒在園期間不佩戴口罩，教職員工在園期間不強制要求佩戴口罩。

但鑑於目前處在春季傳染性呼吸道疾病的高發時期，如甲流等，多位內地專家建議未感染新冠的老人、幼兒、免疫力低下的人群仍要佩戴口罩。