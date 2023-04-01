涉嚴重違紀違法　國家體育總局黨組成員、副局長杜兆才受查

內地體育領域整肅風暴持續，據中央紀委國家監委網站周六（1日）消息，國家體育總局黨組成員、副局長杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

杜兆才目前擔任中國足協黨委書記、副主席，據悉，他也是本次足壇反腐風暴中落馬級別最高的官員。公開資料顯示，過去141天內已經有9名中國足協相關人士接受審查調查，目前，足協僅剩兩位副主席維持運轉。



國家體育總局召開黨組擴大會議，通報了杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查情況。會議強調，嚴肅查處杜兆才案件，再次彰顯了黨中央深化全面從嚴治黨，堅定不移懲治腐敗，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰的堅定意志和堅強決心。近期足球領域腐敗案件再次說明，體育系統反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，體育總局各級黨員幹部必須舉一反三，警鐘長鳴，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，以實際行動堅決做到「兩個維護」。

公開資料顯示，杜兆才1960年3月生，曾任國家體育總局田徑中心主任，國家體育總局局長助理、黨組成員、中國足球協會黨委書記等，2018年任國家體育總局黨組成員、副局長、中國足球協會黨委書記，2019年當選中國足球協會副主席。

自去年11月，國足原主教練李鐵，中國足球協會第十一屆執委會成員、原秘書長劉奕，中國足球協會常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮以及中國足球協會主席、黨委副書記陳戌源等人先後被查。反腐在今年3月下旬以來持續，其中中國足協紀律委員會主任王小平、中國足協競賽部部長黃松於24日被查，曾任中國足協副主席、中超公司董事長的中國田徑協會主席于洪臣，及中超聯賽有限責任公司原總經理董錚於29日被查。

值得一提的是，就在3月15日，中國足球協會召開全體幹部會議，當時身為體育總局副局長、中國足協黨委書記的杜兆才強調，面對當前足球行業突出問題，要有直面問題的勇氣，深刻反思在落實全面從嚴治黨、加強協會黨風廉政建設和行業作風建設中存在的不足，以思想道德和作風建設專項治理工作為契機，深刻汲取近期一系列腐敗案件教訓，痛定思痛、以案為鑑、以案促改，查找原因、堵塞漏洞，健全制度、完善機制，勇於擔當、敢於鬥爭，治理好、解決好協會存在的不良傾向和消極懈怠等思想問題，堅定信心，鼓足乾勁，轉變作風，突破難點，重整旗鼓、臥薪嘗膽，奮力開啟中國足球的新長征。

27日晚，新華社公佈二十屆中央第一輪巡視對象。經黨中央批准，二十屆中央第一輪巡視將對30家中管企業黨組開展常規巡視，對5家中管金融企業黨委開展巡視「回頭看」，對國家體育總局黨組開展機動巡視。