馬英九晤重慶書記袁家軍　提父親抗戰時參軍　盼連結兩岸共同記憶

台灣前總統馬英九繼續訪問大陸行程，3日（周一）抵達重慶，晚上與重慶市委書記袁家軍會面。馬英九提到他的父親馬鶴凌在抗戰時參與中國青年軍曾駐紮重慶，意義重大，也期待透過青年交流與踏尋歷史地點，重新連結兩岸的共同記憶。



馬英九與重慶市委書記袁家軍會面。（《聯合報》）

據台媒中央廣播電台報道，馬英九在會談時特別提到他的父親馬鶴凌於1944年響應蔣介石「十萬青年十萬軍」的號召，從軍報國，當時青年軍204師駐紮地點就是萬縣（現重慶市萬州區），因此重慶對他個人來說意義重大。

馬英九強調，近年因政治因素與疫情影響，兩岸學生交流中斷好幾年，而兩岸的人民敵意也有一點上升，使他非常憂心，因此決定帶領台灣青年學子走訪重要歷史地點，重新連結兩岸。

馬英九說：「我這次特別帶著台灣年輕人一路來看看當年抗戰的遺跡，明天要參觀重慶抗戰遺址博物館，我也帶領青年朋友走訪中國歷史的重要地點，踏尋兩岸共同的記憶，我深信，這對年輕人來說，是一段重要、重新連結起兩岸的一個過程。」

袁家軍表示，重慶是國共合作，以及見證大陸和台灣經貿、人文交流非常密集的地方，而馬英九特別讓他感動的是反覆強調堅持九二共識，反對台獨，堅持推動兩岸的交流合作、固有發展，「這和馬先生長期一貫的在推動兩岸大開放、大合作、大交流、大發展的歷程是完全一致的」。