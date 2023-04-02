馬英九錄製《聲生不息‧寶島季》　與那英張信哲合唱一曲獲盛讚

台灣前總統馬英九繼續訪問大陸行程，今天（2日）下午前往湖南衛視參訪，還參與錄製大陸綜藝節目《聲生不息‧寶島季》，接受主持人何炅的採訪，和多位明星一起高歌《月亮代表我的心》。馬英九開心地高聲合唱，連腳也一起打拍子。



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台媒報道指，馬英九一行人進入湖南衛視一間大型攝影棚裏，在錄製節目《聲生不息‧寶島季》前，湖南衛視特別準備一段和台灣演藝界交流發展的宣傳片，在片尾處還特別加入馬英九的湖南行程，其中包括馬英九祭祖的片段，令馬英九看得頓時嘴角微幅抽動、眼眶泛紅、眼角泛淚。直至看完影片後，馬英九還向身邊的湖南廣電領導抱拳致意。

馬英九其後參與錄製《聲生不息‧寶島季》，和大陸綜藝天王何炅連線，首先歌手那英、張信哲合唱齊豫的成名曲《橄欖樹》。何炅問馬英九感受，馬英九說「感動不已，無話可說」，他又說歌詞裏有「不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方」，故鄉就在身旁。

當馬英九被問到曾經看過湖南衛視哪個節目時，他回答：「這個有點抱歉，我回台灣後會努力看！」

《月亮代表我的心》經鄧麗君重新演繹後廣為流傳：

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其後何炅要求馬英九唱兩句，馬英九先是一楞，何炅就說：「邀請你和歌手一起合唱《月亮代表我的心》，準備好了嗎？」後來包括那英和張信哲等兩岸歌手一起合唱《月亮代表我的心》，馬英九也跟著一起唱，同時還用腳打拍子。何炅還說「馬先生唱歌很好聽！」馬英九笑著回答：「這顯然是誤傳。」