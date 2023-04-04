36F巨乳豔星華麗轉身？彭丹扶搖膺任國際經戰研究院長眾說紛紜

憑著36F傲人上圍一度在港台影壇走紅的「波神」彭丹，近年常在內地生活，從赫赫有名的三級片豔星華麗轉身，日前以內地「國際經濟戰略研究院」院長身分出席博鰲亞洲論壇「女性圓桌」會議，讓50歲的她再度成為輿論話題。

然而，《香港01》記者查察內地商業查詢平台天眼查結果，內地並未設有「國際經濟戰略研究院」這間公司，有關「國際經濟戰略研究院」的機構實況，內地網上也存在眾多傳聞，有一說稱該院實為民間組織，並非政府機構，也有調查報道稱，「國際經濟戰略研究院」的前身實為以傳銷業務為主的天獅集團下屬之TIENS國際戰略研究院，各式說法皆讓彭丹搖身「國際經濟戰略研究院院長」的這則驚聞，添上更多神秘色彩。



近日，原不見經傳的「國際經濟戰略研究院」機構紛紛在中港台三地媒體版面上露出，起因彭丹3月30日方以「全國青聯常委」、「國際經濟戰略研究院院長」的頭銜出席博鰲亞洲論壇「女性圓桌」會議，並且讚揚中國國務院總理李強在博鰲論壇的發言。只是對照當年出道樣貌，到近日公開露面的模樣，以別於其外貌階段進化史，「波神」的盛譽被網友激推是「唯一不變的地方」。

此外，在中美洲國家洪都拉斯日前宣布與台灣斷交，進而轉向與中國建交一事上，彭丹事後在接受中港媒訪問時再稱，今年二月她曾出訪洪都拉斯，考察兩國企業貿易往來，接受有意建交的洪國總統卡斯楚（Xiomara Castro）特別招待。她身為國際經濟戰略研究院長，有必要為中國商界走入洪都拉斯，貢獻自己的力量。

據了解，現年50歲的彭丹並無任何國際經濟或外交戰略的學術成就，出身湖南長沙的彭丹，兒時赴北京學舞，1991年曾拿獎學金赴美深造，選美3次奪冠後出道，憑著一身自信前進香港影壇，本想當「楊紫瓊第2」，豈料彭丹的「女打仔」之路並不順心，反倒因36F雄偉上圍，被視為「波霸」葉子楣、「波聖」葉玉卿的接班人，取得「波神」稱號。

彭丹早期作品為《狼吻夜驚魂》，也曾在導演王晶執導的《紅燈區》上演一字馬，在香港拍過三級情色電影《極度獸性》為其代表作品，片中出現大量「肉搏戰」激情場面，成為三級片熱門話題女星。

彭丹當上甘肅省政協委員，震驚不少觀眾。（微博圖片）

直到2013年，彭丹成為第11屆甘肅省政協委員，2017年被中共推薦擔任全國青聯常委，並從「脫星」轉變成「紅星」。近年則因為製拍數部「主旋律電影」，搖身一變「愛國藝人」，收起昔日性感、走進政治圈。2022年11月12日，「國際經濟戰略研究院」在北京揭牌成立，彭丹成為首任國際經戰研究院院長，近期則因公開亮相意外再度進入大眾輿論視野。