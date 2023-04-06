蔡英文晤麥卡錫　中國駐美國使館：強烈抗議，將做出堅定有力回應

台灣總統蔡英文與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後，中國駐美國大使館發言人發表談話，批評美方不斷虛化、掏空一個中國原則，加強與台灣地區官方往來，策動對台軍售，加深美台軍事勾連，助台拓展所謂「國際空間」



中方談話中表示，美方執意安排蔡英文會晤美國會眾議長麥卡錫及兩黨議員，公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，違背美政府在台灣問題上做出的承諾，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈抗議、堅決反對，將對美方錯誤舉動做出堅定有力回應。

中方表示，麥卡錫是美政府第三號政治人物，其同蔡英文在美國領土上會面，是提升美台官方往來和實質關係的嚴重錯誤。美政客將台灣問題當成政治秀場，極其不負責任，是中美關係和台海局勢的麻煩製造者。

中方表示，美方不斷虛化、掏空一個中國原則，加強與台灣地區官方往來，策動對台軍售，加深美台軍事勾連，助台拓展所謂「國際空間」，刻意歪曲台灣問題純屬中國內政的性質，拉攏其他國家插手台灣問題，炮製損害中國主權的涉台議案，慫恿「台獨」分裂勢力製造兩岸關係緊張動盪，為「台獨」分裂勢力撐腰打氣，給中國實現和平統一製造障礙。

中方表示，蔡英文赴美「過境」是假，謀求突破、宣傳「台獨」是真。民進黨當局堅持「台獨」分裂立場，勾連美方不斷進行謀「獨」挑釁，導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程上的重大障礙。

中方強烈敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止提升美台實質關係，停止與台灣進行任何形式的官方往來，停止虛化掏空一個中國原則。