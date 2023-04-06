蔡英文晤麥卡錫　央視銳評：美台勾連的「政治秀」必遭堅決回擊

台灣總統蔡英文與美國國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。

央視發表國際銳評指出，麥卡錫與蔡英文會面，更像一場各懷鬼胎、相互利用的「政治秀」，無論美台如何勾連作秀，都改變不了台灣屬於中國的歷史和法理現實，中方堅決反對美台勾連，必將採取措施堅決回擊。



評論指，蔡英文在過境美國期間與麥卡錫會面，是繼美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）去年訪台後，美台勾連製造的又一宗政治挑釁事件，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。讓人更加看清，民進黨當局一再企圖「倚美謀獨」、美方一些人謀求「以台制華」，是台海局勢緊張升級的根源。

評論指，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。妥善處理好台灣問題，最重要的原則是堅持一個中國。

美國對一個中國原則有鄭重承諾。1978年12月發表的《中美建交公報》聲明中寫有「美利堅合眾國政府承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分」等內容。美國總統拜登上台後，多次承諾不支持「台灣獨立」、不支持「兩個中國」、「一中一台」。

然而，美方的行動和表態屢屢背道而馳，其挑釁、掏空一個中國原則的戲碼不斷上演。麥卡錫作為眾議長和美國第三號政治人物，與蔡英文會面，嚴重違背美方對中方所作嚴肅承諾，自毀美國國家信用，是刻意提升美台官方往來、推進「挺台遏華」圖謀的政治挑釁。這將對台海和平、中美關係、國際秩序帶來巨大危害。

評論指，在這場破壞一個中國原則的會面背後，雙方各懷私心，意在謀取政治私利。在美國政壇，麥卡錫一貫持強硬反華立場。當前美國黨爭激烈，「中國議題」成為兩黨角力的工具。麥卡錫既想藉「台灣牌」收割政治利益，也有把由此引發的「麻煩」轉嫁給民主黨政府的意圖。

而蔡英文與麥卡錫會面，除兜售「台獨」主張、奴顏婢膝地尋求美國反華勢力支持外，也有給自己「加戲」的意圖。明年將卸任總統一職的蔡英文，一方面想藉「過境」拉抬民進黨聲勢，另一方面企圖抱緊美國大腿，尋求所謂外部安全保障，為「台獨」壯膽。

評論指出，麥卡錫與蔡英文會面，更像一場各懷鬼胎、相互利用的「政治秀」。華盛頓不過是把台灣當成美國軍火商的「提款機」和遏制中國發展進步的「棋子」，犧牲的是台灣民眾的利益福祉。

評論強調，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事情。無論美台如何勾連作秀，都改變不了台灣屬於中國的歷史和法理現實，阻擋不了中國實現完全統一的歷史趨勢，撼動不了世界上絕大多數國家承認和支持一個中國原則的大局。

評論指，中方早就有言在先，堅決反對美台勾連，必將採取措施堅決回擊。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。