馬英九赴復旦大學交流　提祭祖影片點閱破億　大曬國學功力背古詩

台灣前總統馬英九訪問大陸進入第十一天行程，6日（周四）上午率台灣學生赴上海復旦大學與大陸學生交流。馬英九致詞時表示，大陸電視台為他做的祭祖影片點閱人數破1億，他認為這是非常正面的現象，讓兩岸感受到「一樣的家國情懷」。



馬英九在致詞時又引用多首古詩，提到他在大陸各地都會想起祖先留下的詩詞，例如在南京烏衣巷，他想到劉禹錫的「朱雀橋邊野草花，烏衣巷口夕陽斜。舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」（《烏衣巷》）。

馬英九說，他到武漢就想到李白的「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流」（《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》）。

回到上海後，馬英九稱，因上海離蘇州很近，他想到張繼的《楓橋夜泊》，「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠，姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船」。

馬英九又表示，此行最重要的初衷，是這些年來兩岸因政治紛擾與疫情的關係，各項交流已經中斷了好幾年。年輕一代近年在網絡上的趨勢日漸隔閡，盼此次旅行能踏出第一步，讓兩岸年輕人能夠彼此交流了解，相互多一分接觸，兩岸多一份情誼，友誼越深厚，兩岸之間衝突發生的機率就越低。

復旦大學校長金力指，希望在今後的日子裏，「兩岸的青年共同以振興中華為己任，同心攜手砥礪前行，用青春譜寫民族復興的華美篇章」。