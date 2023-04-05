馬英九會見上海市委書記　重申九二共識稱「任內」兩岸更加互信

台灣前總統馬英九4月5日晚間於上海「世界會客廳」會晤上海市委書記陳吉寧。馬英九在與陳吉寧會談時，未再提「中華民國」，但再次重申九二共識。



馬英九指出，因為兩岸有九二共識，在他任內兩岸共簽署了23個協議，涵蓋兩岸人民往來所需要的法律的基礎，尤其是「海峽兩岸經濟合作架構協議」，即ECFA，使兩岸人民都因此受惠。馬英九最後強調，自己此次大陸行，台灣民意有高達八成支持，「維持兩岸關係和平穩定發展，是台灣社會主流的看法，希望大陸的朋友們能夠注意到的現象」。



馬英九訪陸行進尾聲，最後一站上海。馬英九抵達上海後，先參觀洋山港與浦東區域城市綜合管理中心，洋山港是全世界最大的貨櫃港，馬英九稱讚「非常驚艷」，他表示，「讓人體會到大陸在進出口貿易方面的巨大優勢」。

5日晚間馬英九與上海市委書記陳吉寧會談。陳吉寧首先致歡迎詞，他表示，2015年「馬習會」翻開兩岸關係歷史性的一頁，成為兩岸關係發展進程中具里程碑意義的大事。這次「馬先生」來大陸祭祖並帶許多大學生來交流，十分歡迎。希望馬英九在上海能多走走、多看看，上海將盡可能提供方便。

台灣前總統馬英九4月5日晚間於上海「世界會客廳」會晤上海市委書記陳吉寧。(馬英九辦公室提供)

陳吉寧稱，中共總書記習近平說：「說兩岸一家親」。兩岸有共同的血脈，共同的歷史、共同的文化、共同的願景，有共同的精神家園，還有共同的傳統習俗。他對這次馬英九回到湖南祭祖很受感動，這就是中國傳統文化的體現。

陳吉寧表示，當前，和平發展、交流合作是兩岸同胞共同的心聲，「我們要秉持兩一家親的理念，在對應兩岸交流，應積極努力，不斷地增進兩岸同胞的情誼和扶持，共同推進中華民族的偉大復興」。

馬英九4日參觀重慶抗戰遺址博物館時表示「日本人很惡劣，專攻平民轟炸平民」，又提到後來日本也得到了報應。



馬英九訪陸行邁入尾聲大讚上海「非常驚豔」

馬英九則稱，陳吉寧過去豐富的學術經驗以及環境科學專業背景，都讓各界對上海各方面的發展具有高度的期待。對於台商台企來說會是將來此發展大誘因，也是兩岸交流的重要根基。

馬英九重申九二共識，他強調，「在我任內」，兩岸因為在1992年就「一中原則」建立了共同政治基礎「九二共識」，擁有互信，擱置爭議，共創雙贏，實現三通直航，兩岸交流暢通，讓兩岸人民都受惠。

馬英九提到，自己任內兩岸簽署了23個協議，尤其是ECFA，至今仍然有效運作，即使是民進黨抗議，也不敢貿然廢止，「因為有ECFA，台灣的經濟表現才能維持一定的成績，就知道兩岸人民在經貿上、在生活上相互依賴的實際需要，是政治也切不開的。」

馬英九最後說到，「讓我欣慰的是，我此行訪問大陸，台灣的民意絕大多數都是正面的反應，支持的比例接近八成。我們來大陸已有10天，台灣媒體廣泛報導，高度肯定，因為維繫兩岸關係和平穩定發展方向，是台灣社會的普遍主流看法，這也是我盼望大陸朋友能夠注意到的現象。」

馬英九4日（周二）偕訪問團在重慶到抗日名將張自忠陵園祭拜。馬英九手持白花並默哀，一度落淚，還拿出手帕拭淚。

