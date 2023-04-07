國台辦宣布制裁蕭美琴：嚴禁本人及其家屬進入陸港澳，終身追責

台灣總統蔡英文與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，被指從中協調所有會見的台灣駐美代表蕭美琴被列入黑名單。國台辦發言人朱鳳蓮今日（7日）受權宣布對「台獨」頑固分子蕭美琴實施制裁，並強調「依法終身追責」。



國台辦發言人朱鳳蓮表示，「台獨」頑固分子蕭美琴挾洋自重，「倚美謀獨」，蓄意挑動兩岸對立對抗，肆意破壞台海和平穩定，進一步暴露其冥頑不化的謀「獨」本性。



蔡英文過境美國時，蕭美琴親自迎接。（FB@蕭美琴）

朱鳳蓮指出，大陸方面決定對蕭美琴實施進一步制裁，嚴禁蕭及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止其金主和關聯企業與大陸組織、個人合作，並採取其它一切必要的懲戒措施，依法終身追責。

此外，國台辦也宣布，對台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」實施制裁，禁止其負責人進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止大陸有關組織和個人與其進行合作。

朱鳳蓮表示，台灣「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」在民進黨當局指使下，以「民主」、「自由」、「合作」為藉口，打著「學術交流」、「研討」等旗號，在國際上大肆兜售「台獨」主張，極力拉攏貼靠反華勢力，製造「一中一台」、「兩個中國」等違反一個中國原則的事件，拓展台所謂「國際空間」。

朱鳳蓮稱，大陸方面決定對上述2家機構採取懲戒措施，禁止其負責人進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止大陸有關組織和個人與其進行合作。

朱鳳蓮強調，歷史已經並將繼續證明，「台獨」是絕路，「台獨」頑固分子倚靠外部勢力恣意挑釁必將失敗，「任何人任何勢力都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」