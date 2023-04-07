外交部：對美國哈德遜研究所、列根圖書館及其負責人採取反制措施

台灣總統蔡英文與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，中國外交部、國防部、中共中央台辦及全國人民代表大會紛紛發表聲明表示堅決反對，及予以強烈譴責。

周五（7日），中國外交部宣布對美國哈德遜研究所、列根圖書館及其負責人採取反制措施，並決定自即日起實施。



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《關於對美國哈德遜研究所、里根（列根）圖書館及其負責人採取反制措施的決定》全文：

決定指出，美方不顧中方反覆執意允許台灣地區領導人蔡英文於2023年3月29日至31日和4月4日至6日「過境」竄美從事政治活動。美國哈德遜研究所、列根圖書館為蔡英文在美從事「台獨」分裂活動提供平台和便利，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整。

依據《中華人民共和國反外國制裁法》第四條、第五條、第六條、第十五條規定，中方決定對美國哈德遜研究所、列根圖書館及其負責人等後附《反制清單》列明的機構和個人採取以下反制措施：

一、對哈德遜研究所、列根圖書館等2家機構：

嚴格限制我國境內的高校、機構等組織和個人與其進行有關交易、交流、合作等活動。

二、對哈德遜研究所董事會主席薩拉·斯特恩、所長約翰·瓦特斯，負責列根圖書館日常維護的列根基金會前執行主任約翰·希布斯奇、首席行政官喬安妮·德雷克等4名個人：

（一）凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；

（二）禁止我國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；

（三）對其本人不予簽發簽證、不准入境。

本決定自2023年4月7日起施行。

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附件：反制清單

一、哈德遜研究所

二、列根圖書館

三、哈德遜研究所董事會主席薩拉·斯特恩（Sarah May Stern），女

四、哈德遜研究所所長約翰·瓦特斯（John P. Walters），男

五、列根基金會前執行主任約翰·希布斯奇（John Heubusch），男

六、列根基金會首席行政官喬安妮·德雷克（Joanne M. Drake），女