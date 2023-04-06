蔡英文會晤麥卡錫盡是畫蛇添足

美西時間4月5日上午，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）如期在加州列根總統圖書館會見「過境」的台灣總統蔡英文，雙方會後發表共同談話，同聲讚揚美台關係發展，美台媒體皆以「歷史性一刻」鋪陳這場「蔡麥會」。待兩人會晤後，中國外交部、國防部、中共中央台辦及全國人民代表大會四單位紛紛發表聲明表示堅決反對，並予以強烈譴責。一般預料，麥卡錫與蔡英文的會面有可能引發另一輪的中國施壓，這可能會進一步削弱台灣的安全，並使中美關係陷入更深的惡性循環。



美台關係：既要畫蛇也要添足

這是蔡英文明年卸任前的最後一次出訪，「畢業旅行」的興味頗重。相對於出訪中美洲國家危地馬拉與伯利茲，蔡英文此行兩度過境美國的行程，反客為主，才是其「畢業」焦點。

毫無意外，在加州會見麥卡錫後，蔡英文收穫了她想要的畢業禮物，例如《華盛頓郵報》評價「蔡麥會」象徵台灣國際形象迎來高峰、麥卡錫成為1979年以來在美國領土上會見台灣領導人的最高級別美國人物，蔡英文本人也在任內「締造」兩度會見美國眾議院議長的紀錄，再到麥卡錫發出的邀請卡寫下President Of Taiwan，會後聲明直接言及台灣總統等，可以說蔡英文七年來把親美作派做到淋漓盡致，終於在卸任前如願回收了美國政壇給予其短暫且表面的高光效果。

然而，用畫蛇添足各方面評價蔡英文此行出訪並不為過。一則蔡英文藉由出訪邦交國之虛名，過境美國行訪問美國之實，本身即是一場蛇足。對照洪都拉斯在蔡英文此行出訪前與台斷交，別抱北京，基本寫明了台灣早已無力獨撐邦交的現實，就連美國出手干預也只能望「洪」興嘆。既然自身維繫邦交無力，出訪邦交國畫蛇失色，還不如來場「實質訪美」，但美國力挽洪都拉斯失敗的前車之鑑在前，台灣寄望美國再有援手的想望本身，如今看來也已是添足有餘。

蔡英文晤麥卡錫：圖為台灣總統蔡英文（右）和美國眾議院議長麥卡錫（左）2023年4月5日在美國加州錫米谷的列根總統圖書館會面，會後兩人一同出席記者會。（Reuters）

蔡英文路線綁架和平現狀

其次，從大的地緣格局結合台灣內部政治來看，蔡英文此行師心自用的意圖尤其明顯。哪怕中美台三方在「蔡麥會」後，都設法確保各自獲得應有關注，卻不致引發新危機，但「蔡麥會」推升三邊緊張關係是確定事實，「蔡麥會」一方面製造危機，卻在會後同聲要避免危機，矛盾至極。輔以台灣明年1月將舉行總統大選，蔡英文搶先在任期末了大打推升個人聲譽為主的美國牌，也大有號令民進黨眾跟從之意，意圖用蔡英文路線框限未來兩岸政治發展，同步確定對美一面倒路線維續，安好獨派與美國政客的心。

只不過，蔡英文加州會晤麥卡錫的這記回馬槍，其添足做法的好處只給了中美兩造：美國明年也將進行總統大選，如今中美對抗到這種程度，美國政客自然也會想大打抗中牌，因此麥卡錫見蔡英文一事對共和黨來說是大加分，麥卡錫見蔡英文擺明是要用「台灣總統」來突顯此事；不過這也代表民進黨擅入美國總統大選的戰場中，徒然為人作嫁。再於北京一造，恐怕也將影響其後續對台的所有動作，甚至提供直接釜底抽薪的機會，例如巴拉圭、危地馬拉兩台灣邦交國都即將進行總統大選，若北京後續使力與此二國建交，就相當於直接釜底抽薪，讓台灣未來連「過境外交」都難以舉行。

而蔡英文為台灣所獲得的，眼下即是中美軍艦航母競相出動、環伺台海，推升台灣安全的不確定性，此與蔡英文口口聲聲要堅守台海和平現狀的政治承諾，基本事與願違，甚至背道而馳。

+ 4

蔡英文的短見只是台灣政治縮影

綜觀台灣內部輿論對這場「蔡麥會」的反應，體現了台灣政治與社會目光淺碟的短處，依舊看中虛名，無視短多長空的後果。

例如台灣大張旗鼓高調宣傳麥卡錫當眾呼喚「台灣總統」，對應馬英九訪陸期間被稱作「馬先生」、「台灣地區領導人」的不滿，來自台灣內部的欣喜表明台灣從政治到社會，從政黨、媒體到人民輿論，始終都在以找尋自己的名字及定位為己志，故而無暇他顧。

但現實是，從法理角度評之，馬英九訪陸期間提及《中華民國憲法》才當是台灣處理自我定位的根本，奈何捨本逐末。以民進黨眾為首的獨派、台派，正是長年台獨不了，又動不了中華民國一根寒毛，也啟動不了修憲，自我定位虛無縹緲的困境難解，才因此將國際給予的任何稱謂視若珍寶，當成汪洋中的一根浮木珍惜異常。

台灣前總統馬英九繼續訪問大陸行程，4月2日上午帶領台灣學生在湖南大學和大陸師生座談交流，尾聲突向陸生講台灣憲法：稱「兩岸都是我們中華民國」。（馬英九辦公室）

從最近熱議的兩岸憲法出發，台灣之於兩岸關係未來，其實並沒有統一的問題，因為「憲法一中」之故，因此從法理角度來看，台灣從來都沒有統一公投等問題需要處理，一如馬英九所稱「兩岸皆是一個中國」，既然從未分離過，又言和統一？因此台灣的問題，只有是否要獨立、敢獨立的問題。但這又回到民進黨眾什麼都動不了的處境上，一如蔡英文大老遠飛到美國依舊是台獨不了一般，只能在與麥卡錫會面後，言及台灣不感到孤立，台灣不感到孤單，用形而上的意識型態與美國相依偎，回應自己在兩岸關係與國際空間定位虛無的空白。

回顧蔡英文在洛杉磯過境期間，再度重申台灣維護和平現狀的決心，儘管蔡英文以台灣不被孤立妝點其與理念相近國家的取暖，尋求維持現狀的說法也等同向美國發出台灣不尋求獨立的立場，但實情是，台灣在回應中美日益緊張的競合關係、走定「倚美抗中」老路的同時，是讓台灣既獨立不了，又繼續孤立而不自知：以為挖了美國東牆便足以彌補兩岸關係經營無力的西牆，蔡英文欣喜並感謝麥卡錫的邀請會面，不過是見微知著下的必然結果，也同步造就其掩耳盜鈴想搞獨立卻又急於否認的鬧劇從不止息。